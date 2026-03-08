Niederlage für DFV 08 - Rheinland Hamborn neuer Spitzenreiter

Rheinland Hamborn übernimmt die Tabellenführung. – Foto: Burak Annac

Spitzenspiel stand drauf und Spitzenspiel war auch drin. Am Samstagabend duellierten sich die Teams von Rheinland Hamborn und dem Duisburger FV 08 um die Tabellenführung in der Bezirksliga, Gruppe 5. Als Primus angereist gab es für den DFV allerdings nichts zu holen, sodass die Rheinländer am Abend den Platz an der Sonne einnehmen konnten. Samet Sadiklar hatte mit zwei Toren einen großen Anteil am Erfolg.

Mit drei Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Hamborn waren die 08er zum Topspiel angereist. Die klare Zielvorgabe von Coach Mustafa Öztürk lautete Verteidigung der Tabellenführung und Ausbau des Vorsprungs auf bestenfalls sechs Punkte. Dazu sollte es allerdings nicht kommen. Die Gäste gerieten früh in Rückstand, Sadiklar brachte Rheinland per Kopf nach einer Flanke von Julian Lösbrock in Führung, als noch keine zwei Minuten auf der Uhr standen. Den Doppelpack schnürte er mit seinem 14. Saisontor in der 24. Minute.

Zum vielzitierten psychologisch richtigen Zeitpunkt erzielte Duisburg den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause trat Ismail Öztürk zum Strafstoß an und verwandelte sicher. Der Aufwind war allerdings schon wenige Minuten nach dem Seitenwechsel schon wieder dahin. Ömer Talha Yurdakul vollstreckte zum 3:1 (53.). Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schlusspfiff. Beide Mannschaften stehen nun mit jeweils 51 Punkten auf den ersten beiden Plätzen. Der Duisburger SV 1900 hat am Sonntag die Chance, wieder bis auf einen Zähler heranzukommen und so das Meisterschaftsrennen im Saisonfinale spannend zu halten. Das war der Vorbericht Mehr Spannung geht nicht. In der Bezirksliga, Gruppe 5, treffen am Samstag die beiden Topteams aufeinander. Nur drei Punkte trennen Spitzenreiter Duisburger FV 08 und Verfolger Rheinland Hamborn nach 21 Spieltage. Mit einem Sieg der Gastgeber würden die Kontrahenten punktgleich in der Tabelle sein. Voller Vorfreude auf das Duell ist DFV-Coach Mustafa Öztürk, wie er im Gespräch mit FuPa Niederrhein verrät.

Mit dem Selbstvertrauen eines Spitzenreiters geht der Duisburger FV in das Spitzenspiel. "Wir sind seit dem 5. Oktober ungeschlagen. Diese Serie wollen wir ausbauen", betont Öztürk ohne die Schwere der Aufgabe zu beschönigen. "Rheinland hat eine sehr spielstarke Mannschaft, in der fast jeder Spieler Erfahrungen in der Ober- oder Landesliga sammeln konnte", erläutert er. Bei nur drei Punkten Unterschied und weiteren Verfolgern nur wenige Punkte dahinter, sei die Tabellensituation derzeit "vielleicht so eng wie noch nie".