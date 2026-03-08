Niederlage für DFV 08 - Rheinland Hamborn neuer Spitzenreiter

Spitzenspiel stand drauf und Spitzenspiel war auch drin. Am Samstagabend duellierten sich die Teams von Rheinland Hamborn und dem Duisburger FV 08 um die Tabellenführung in der Bezirksliga, Gruppe 5. Als Primus angereist gab es für den DFV allerdings nichts zu holen, sodass die Rheinländer am Abend den Platz an der Sonne einnehmen konnten. Samet Sadiklar hatte mit zwei Toren einen großen Anteil am Erfolg.
Mit drei Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Hamborn waren die 08er zum Topspiel angereist. Die klare Zielvorgabe von Coach Mustafa Öztürk lautete Verteidigung der Tabellenführung und Ausbau des Vorsprungs auf bestenfalls sechs Punkte. Dazu sollte es allerdings nicht kommen. Die Gäste gerieten früh in Rückstand, Sadiklar brachte Rheinland per Kopf nach einer Flanke von Julian Lösbrock in Führung, als noch keine zwei Minuten auf der Uhr standen. Den Doppelpack schnürte er mit seinem 14. Saisontor in der 24. Minute.
Zum vielzitierten psychologisch richtigen Zeitpunkt erzielte Duisburg den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause trat Ismail Öztürk zum Strafstoß an und verwandelte sicher. Der Aufwind war allerdings schon wenige Minuten nach dem Seitenwechsel schon wieder dahin. Ömer Talha Yurdakul vollstreckte zum 3:1 (53.). Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schlusspfiff. Beide Mannschaften stehen nun mit jeweils 51 Punkten auf den ersten beiden Plätzen. Der Duisburger SV 1900 hat am Sonntag die Chance, wieder bis auf einen Zähler heranzukommen und so das Meisterschaftsrennen im Saisonfinale spannend zu halten.
Mehr Spannung geht nicht. In der Bezirksliga, Gruppe 5, treffen am Samstag die beiden Topteams aufeinander. Nur drei Punkte trennen Spitzenreiter Duisburger FV 08 und Verfolger Rheinland Hamborn nach 21 Spieltage. Mit einem Sieg der Gastgeber würden die Kontrahenten punktgleich in der Tabelle sein. Voller Vorfreude auf das Duell ist DFV-Coach Mustafa Öztürk, wie er im Gespräch mit FuPa Niederrhein verrät.
Mit dem Selbstvertrauen eines Spitzenreiters geht der Duisburger FV in das Spitzenspiel. "Wir sind seit dem 5. Oktober ungeschlagen. Diese Serie wollen wir ausbauen", betont Öztürk ohne die Schwere der Aufgabe zu beschönigen. "Rheinland hat eine sehr spielstarke Mannschaft, in der fast jeder Spieler Erfahrungen in der Ober- oder Landesliga sammeln konnte", erläutert er. Bei nur drei Punkten Unterschied und weiteren Verfolgern nur wenige Punkte dahinter, sei die Tabellensituation derzeit "vielleicht so eng wie noch nie".
Auch deshalb tut der DFV gut daran, sich auf die eignen Stärken zu besinnen und die Konkurrenz gar nicht weiter in den Fokus zu rücken. "Wir haben sehr starke Konkurrenten im Aufstiegskampf, doch wir führen die Tabelle schon gefühlt eine Ewigkeit an und werden alles dafür tun, um auch am Ende ganz oben zu stehen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist enorm, unser Kader stark genug, um den Aufstieg zu schaffen", unterstreicht Öztürk.
Am vergangenen Wochenende konnten die 08er erst spät einen Punkt gegen den SV Genc Osman retten. Bis zur 70. Minute lag der Primus mit 1:3 hinten. Ein Tor von Filip Dimeski (71.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Ismail Öztürk in der Schlussphase sicherten die Ungeschlagen-Serie. Mit gemischten Gefühlen blickt der Coach auf das Aufeinandertreffen zurück. "Einerseits machen wir vielleicht unser bestes Spiel, erarbeiten uns Torchancen ohne Ende, um das Spiel zu gewinnen, aber wir machen aber drei individuelle Fehler und kassieren drei Gegentore. Andererseits sind wir auch stolz darauf, dass wir nach einem 1:3 im Topspiel, Comeback-Qualitäten gezeigt haben. So etwas gibt natürlich Selbstvertrauen und zeigt den Charakter dieser Mannschaft", sagt der 34-Jährige.
Am Samstagabend (18 Uhr, FuPa-Liveticker) trifft nun also die beste Offensive der Liga auf die zweitbeste Defensive. Gelingt dem DFV ein dreifacher Punktgewinn, wären sie dem Ziel vom Aufstieg ein gutes Stück näher gekommen, doch die Gäste dürfen keinesfalls unterschätzt werden. Alle vier Ligaspiele in diesem Jahr haben die Hamborner für sich entschieden, am vergangenen Spieltag sorgten sie mit einem 12:0-Kantersieg beim TuS Asterlagen für eine echte Sensation. Es verspricht ein packendes Topspiel zu werden.
