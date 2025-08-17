Niederlage für den TSV...

Aufgrund von bis zu 15 abwesenden Spielern beim TSV geht zunächst der Dank an die AH-Spieler Dauner, Schurr, Strobel, Preißing und Gorr sowie die eigentlich inaktiven Kauer und Weißenborn, die aushelfen, sodass das Spiel überhaupt stattfinden kann. Nach einer kurzen Phase des Abtastens nimmt der Gastgeber das Heft in die Hand und dominiert die erste Halbzeit. Folglich erzielt Neenstetten bis zur Halbzeit bereits vier Treffer und kann sich bei Reichelt bedanken, dass es nur vier sind. Der TSV hingegen kommt auch immer wieder durch und macht aus den sich bietenden Chancen zu wenig. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel ausgeglichener, Bernstadt hat mehr Chancen, die aber auch ungenutzt bleiben. Am Ende steht eine 4-0 Niederlage.