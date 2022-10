Niederlage, die so hätte nicht sein müssen

Die Partie begann denkbar schlecht für die Einheimischen. Die SGK traf nach 3 Minuten nur den Querbalken des Tores der Platzherren und eine Minute später verwertete Tim Steinmann einen Abpraller zum 0:1. Im direkten Gegenzug setzte Okan Kandil den Ball nur haarscharf über das Gästegehäuse und nach nur 8 Minuten verwandelte Jonas Rehm einen Handelfmeter zum 0:2. Eigentlich waren danach die Susan-Mannen gut dabei, doch die Heidelberger nutzten gnadenlos die individuellen Fehler der Heimelf. Einen davon verwertete Gästespielführer Marc Haffa nach 27 Zeigerumdrehungen zum 0:3. Kämpferisch und teilweise auch spielerisch konnte man dem Aufsteiger nicht wirklich was vorwerfen, doch das Spiel der Gäste war deutlich reifer und abgezockter. So war beim 0:3-Pausenstand eine gewisse Vorentscheidung längst gefallen. Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie recht offen und die Platzherren spielten couragiert mit. Gute Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten, die besten waren jeweils Lattentreffer von Said Dogan (SVT) und Marc Haffa (SGK). Der Unterschied machte aber erneut die Effizienz und der erst 1 Minute zuvor eingewechselte Alieu Jobarteh erhöhte nach 76 Minuten auf 0:4. Aber, dass sich die Susan-Schützlinge nie aufgaben und ordentlich mitwirkten zeigte das 1:4 nach 84 Minuten als der ebenfalls eingewechselte Sefa Sökmen mit den Schuss ins lange Eck wenigstens noch der Ehrentreffer gelang. Über weite Strecken hielt der Aufsteiger gut mit, aber letztlich setzte sich die Effizienz der Gäste dann doch durch.