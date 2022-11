Niederlage der SGM

Letzten Samstag spielten die Damen der SGM Dettingen/ Kirchberg gegen die SGM Alberweiler/ Warthausen. Die erste Hälfte verlief hauptsächlich in unserer eigenen Hälfte. Die SGM Alberweiler/ Warthausen zeigten ein gutes und schnelles Umschaltspiel. Mehrere Konter von unseren Damen verliefen leider erfolglos. Nach einem Zweikampf in unserem Strafraum, erhielten die Gegner einen Strafstoß. Somit stand es zur Halbzeit 2:0. In der zweiten Hälfte fanden unsere Damen besser ins Spiel, jedoch hatten unsere Gegner immer wieder große Chancen. Viele wurden durch unsere Torhüterin Lena Schachtner zunichte gemacht. Welche heute mit einer überragenden Leistung glänzte. Laura Reinhardt traf, mit einem präzisen Schuss, in der 76. Minute zum 3:1. Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten, traf Jasmin Erk in der 91. Minute zum 4:2 Endstand.