Niederlage beim Titelanwärter

Zum Auftakt in die neue Saison begann es dort, wo es in der letzten Spielzeit endete. Die Roosters reisten nach Illkofen. Das Team von Spielertrainer Besenhard hatte erneut eine Verjüngungskur erfahren und so traten einige Akteure das erste Mal für den FC in einem Punktspiel an.

Entsprechend motiviert ging man in die Partie und war gewillt was mitzunehmen. Illkofen kam bereits nach vier Minuten mit einem Freistoß gefährlich vors Tor, Rosenmüller schob die Kugel links daneben. Wenig später entschärfte Reicherseder einen Schuss. Keine drei Minuten später blockt Hammerschmid Reicherseder bei einem langen Ball, dieser landete beim andern Hammerschmid, welcher den Keeper überlupfte, allerdings auch das Tor. Glück für Thalmassing. Auf der anderen Seite verpasste Wiedemann die Führung für die Gäste knapp. Ecke Langner, Dengler rutscht der Ball durch die Finger, Wiedemann vorm leeren Tor schon einen Schritt zu weit. Nach knapp einer viertel Stunde ging die Heimelf dann in Führung. Abschlag Dengler, Hammerschmid Jonas nimmt den Ball stark an und ist sofort im Tempo Richtung Tor. Hofmeisters Grätsche kam zu spät, Hammerschmid auf Hammerschmid und Luis H. versenkt trocken rechts unten. Die Heimelf weiter tonangebend, aber die Roosters mussten sich nicht verstecken. Man konnte sich ebenfalls des öfteren sauber nach vorne durchspielen, allerdings fehlte vorm Tor der letzte präzise Ball. Das Spiel verzeichnete wenig Chancen. Nach einer halben Stunde konnte die Heimelf allerdings auf 2:0 stellen. Eine Hereingabe nach einer Ecke fand Rosenmüller, dessen (eigentlich harmloser) Abschluss wurde von Hofmeister abgefälscht, Reicherseder war schon bereit den Ball zu fangen, und so landete der Ball genau in der Gegenrichtung im Netz. Zwei Minuten später schraubte Winter auf 3:0. Zunächst vernaschte Langer Langner und zog ab, doch Reicherseder parierte sehr stark und fuhr die Pranke aus. Den zweiten Ball brachte Illkofen zu Winter und dieser traf sehenswert mit der Innenseite in den rechten Winkel. Von diesem Doppelschlag sollten sich die Gäste erst in der Pause erholen und so traf Eckert für Illkofen nochmal die Latte mit einem Distanzschuss.

Nach dem Pausentee drehte sich das Spielgeschehen allerdings um 180 Grad. Illkofen machte nun mehr wenig fürs eigenen Spiel und Thalmassing kam stärker auf. Mehr Ballbesitz und deutlich mehr Vorstöße nach vorne waren die Konsequenz. Illkofen ging etwas die Luft aus, doch die Heimelf stand nachwievor sicher in der Defensive, so dass Thalmassing kaum ein gefährliches Durchkommen gelang. Erst in der 71. Minute hatte Zelzer die Führung beinahe auf dem Fuß. Zunächst ließ er zwei Illkofener stehen, ehe Dengler seinen Schuss zur Ecke klären konnte. Der Winkel zu spitz, somit hatte Dengler keine Mühen. Sechs Minuten später dann eine ähnliche Situation, Zelzer erkämpfte sich einen Ball, diesmal rechts und diesmal machte er es mit Gefühl. Mit dem linken Schlappen streichelte er den Ball über Dengler hinweg ins Tor. Nun witterten die Gäste nochmal ihre Chance, zumal Illkofen kaum mehr nennenswerten Angriffen kam. Doch die Vorstöße blieben zu ungenau. Erst in der Nachspielzeit hatte Nöllgen eine gute Möglichkeit. Hofmeister auf Kreppmeier, dieser verlängerte mit dem Kopf und Nöllgen tauchte alleine vor Dengler auf, dieser konnte sich erneut auszeichnen und klärte. In der Schlussminute lenkte er noch einen Freistoß von Hofmeister über die Latte. Die nachfolgende Ecke brachte aber nichts ein.