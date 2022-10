Niederlage beim Tabellennachbarn Im richtungsweisenden Spiel beim punktgleichen Tabellennachbarn kassierte der ZFC Meuselwitz die nächste Niederlage.

Eigentlich startete der ZFC hoffnungsvoll und gab in den Anfangsminuten die Richtung vor. Schon nach drei Minuten ein erster Aufschrei der Zipsendorfer Anhänger. Andy Trübenbach kam im Strafraum zu Fall, für einen Strafstoß war es aber zu wenig. In der 9. Spielminute kam Felix Müller zum Kopfball, der Ball ging aber weit drüber. Wenige Augenblicke später folgte der nächste gute Angriffsmoment für Zipse, jedoch war der Pass von Andy Trübenbach auf Nils Schätzle viel zu ungenau (12‘). Der Gastgeber brauchte etwas, um ins Spiel zu kommen und hatte nach 15 Minuten die erste gute Torschussmöglichkeit. Eine Flanke von Irfan Brando erreichte Efraim Koku Gakpeto, der aber das Leder aus aussichtsreicher Position weit über den Kasten von Zipse-Keeper Jean-Marie Plath schoss. Die 47er kamen nun immer mehr in der Partie an, wurden besser, zwingendes kam aber nicht heraus. Der ZFC war bemüht, die gefühlte Anfangsoffensive war aber verpufft. Beide Teams machten im Spielaufbau zu viele Fehler und vor den Toren passierte kaum etwas. Lichtenberg probierte es einige Male über ihre linke Seite. Diese Angriffe wurden aber von der Meuselwitzer Hintermannschaft immer wieder abgefangen, jedenfalls bis zur 44. Spielminute. Als sich 647 Zuschauer schon mit dem mageren 0:0-Pausenstand abgefunden hatten, startete der Gastgeber über links nochmal einen dieser Angriffe und hatte Erfolg. Niklas Kaus war durch, legte das Leder zurück auf Christian Gawe, der frei stehend Jean-Marie Plath überwinden konnte. Schlechter Zeitpunkt aus Sicht der Ostthüringer. Mit diesem 0:1 ging es auch in die Pause.

Die Lichtenberger kamen besser aus der Kabine und machten gleich Druck. Immer wieder wurde Efraim Koku Gakpeto gesucht und auch gefunden, aber seine Abschlüsse waren zu ungenau. Die 47er gaben den Ton an und der ZFC musste in der 56. Minute den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Zwar konnte Jean Marie Plath den Schuss des freistehenden Efraim Koku Gakpeto noch glänzend parieren, aber unsere Hintermannschaft brachte den Ball nicht weg, so landete er bei Richard Max Ohlow, der keine Mühe hatte zum 2:0 zu vollenden. Das war die Vorentscheidung. Selbstverständlich wollte der ZFC nochmal zurückkommen, aber es wurden aus verschiedenen Gründen keine Mittel gefunden. Zwar konnte Andy Trübenbach mit einer Direktabnahme und durch Mithilfe des Lichtenberger Torhüters Niklas Wollert und dessen „Trinkflasche" noch einmal verkürzen (77‘), aber mehr sprang bei diesem Sonntagsausflug in die Lichtenberger HOWOGE Arena für die ZFC-Jungs nicht heraus. Es hätte ja fast noch mit dem Ausgleich geklappt, als sich die Gastgeber kurz vor Ultimo in Anschluss an einen Zipse-Freistoß die Kugel fast noch selbst reingelegt hatten, aber ihnen war das „Glück des Tüchtigen" hold und es blieb am Ende beim knappen 2:1.

Fazit: Das war leider zu wenig, was der ZFC abgeliefert hat. Es werden immer wieder zu viele Fehler gemacht, die die Gegner konsequent ausnutzen. Es bleibt nicht viel Zeit zum Wunden lecken, schon am Freitag wartet der SV Babelsberg 03. Da muss und wird unsere Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen.

Stimmen zum Spiel

Heiko Weber (Trainer ZFC Meuselwitz): "Glückwunsch zum verdienten Sieg. Wir haben die ersten 40 Minuten so gespielt, wie man auswärts spielen muss. Am 16er haben wir aber die Konsequenz vermissen lassen. Dann kriegen wir aus dem Nichts das 0:1. Auch nach der Pause das schnelle zweite Tor. Dann schießen wir ein Tor, haben viel Zeit verloren. Es ist aber ärgerlich, dass die Gegner immer jubeln. Man muss Tore schießen, es war kein übermächtiger Gegner. Wir machen in gewissen Situationen falsche Entscheidungen. Wir machen Sachen, die sehe ich beim Gegner nicht. Wir flanken mit links, obwohl wir mit rechts flanken können. Wir dribbeln, statt zu schießen. Dann ist es schwer zu gewinnen. Das 1:2 in Lichtenberg ist eine Katastrophe."

Murat Tik (Trainer Lichtenberg): "Danke für die Glückwünsche. Ich kann der Einschätzung vom Heiko nur zustimmen. Nach dem 1:2 ist ein wenig Nervosität aufgetreten, weil wir das Spiel gegen den Tabellennachbarn unbedingt gewinnen wollten. In der ersten Halbzeit kamen wir nicht so ins Spiel, nach dem Tor hatten wir mehr Zugriff. Am Ende ein verdienter Sieg."