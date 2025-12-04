Niederlage beim PSV für Team 2

PSV Freiburg – VfR Hausen II 3:2 (2:1)

Auch beim PSV Freiburg ging die Mannschaft von Coach Murat-Can Mazlum bereits zum dritten Mal in Folge leer aus. Im Moment will es einfach im gesamten Spiel nicht gelingen. Selbst die Führungsspieler Kapitän Nick Gladrow und Jonas Gutgsell waren nach der Partie etwas ratlos. Dabei ging es in den ersten 10 Minuten richtig gut los für die Möhlinkicker.

In der 11. Minute spielte Muhammed Manjang links auf Altin Rexhepi. Der Angreifer zog nach innen und drückte aus 20 Metern ab – der Ball zischte rechts unten zum 0:1 in die Ecke. Dann riss der Faden: Das Team von Trainer Eugen Beck übernahm das Kommando und drehte die Begegnung bis zum Pausenpfiff auf 2:1. Mauritz Walz (18.) zum 1:1 und Mahmoud Oueslati (35.) zum 2:1 netzten ein.

Als nach dem Wechsel Mahmoud Oueslati seinen zweiten Treffer zum 3:1 (50.) setzte, schien die Messe gelesen. In dieser Phase machte die VfR-Offensive die Bälle selten fest und traf die eine oder andere falsche Entscheidung. Zwei Wechsel – Murat-Can Mazlum und Souleymane Soumahoro (51.) kamen – wirkten sich positiv aus. In der 58. Minute fiel der Anschluss zum 3:2.

Es blieb bei diesem Ergebnis bis kurz vor dem Ende, ohne weitere große Chancen. Eine kam aber noch für Team 2: Souleymane Soumahoro spielte auf Altin Rexhepi (90.). Dessen gefährlicher Schuss wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht. Kurz danach der Schlusspfiff zum am Ende verdienten PSV-Sieg.

Tore:

0:1 (11.) Altin Rexhepi (Muhammed Manjang)

1:1 (18.) Mauritz Walz

2:1 (35.) Mahmoud Oueslati

3:1 (50.) Mahmoud Oueslati

3:2 (58.) Jose Ngonge Mboyo (Altin Rexhepi)

Aufstellung VfR Hausen II:

Enea, Manjang, Gutgsell, Mutlu (51. Soumahoro), Mboyo (88. Mujevic), Schnurr, Badalli, Bangoura (51. Mazlum), Altin Rexhepi, Cham (72. Bozkurt), Gladrow (C).

Zuschauer: 30

Schiedsrichter: Dario Murat

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)