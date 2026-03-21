Niederlage beim neuen Tabellenführer

Der TSV Steinbach Haiger erwischte den besseren Start in die Partie und hatte durch Serkan Firat auch die erste Chance, doch der Kopf eines Heimspielers lenkte das Leder zur Ecke ins Toraus (2.). Die SG Sonnenhof Großaspach nutzte in der 13. Minute einen Fehler der Steinbacher zur überraschenden 1:0-Führung durch Loris Maier. In der Folge war die umkämpfte Partie sehr ausgeglichen. Nach einem Freistoß von Eros Dacaj tauchte Ole Käuper frei vor dem Tor auf und köpfte zum verdienten 1:1-Ausgleich ein (33.). 120 Sekunden später ließ Maximilian Pronichev mehrere Gegenspieler aussteigen, kam im Strafraum zum Abschluss, doch Keeper Reule hielt glänzend. Steinbach machte Druck, kassierte dann jedoch die eiskalte Dusche in der 43. Minute. Ein Fehlpass ins Zentrum führte zu einem Konter, den Niklas Pollex zur 2:1-Führung für die SG Sonnenhof einschieben konnte. Mit diesem Spielstand ging es wenig später auch in die Pause.

Beide Teams kamen hochmotiviert aus den Kabinen, weshalb sich auch weiterhin ein ansehnliches Spiel entwickelte. Die erste Großchance im zweiten Abschnitt hatte die Heimelf, doch Kleinschrodt scheiterte an Ibrahim (52.). Kurz danach hatte der TSV den Ausgleich doppelt auf dem Fuß. Zuerst schlenzte Serkan Firat knapp links am Tor vorbei. Der Schuss wirkte abgefälscht, es gab jedoch keine Ecke (56.). In der 59. Minute zog erneut Firat ab. Der Keeper ließ prallen, doch Leon Wirtz verfehlte das leere, lange Eck mit dem Nachschuss. Im Gegenzug folgte der nächste Nackenschlag für die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis. Wieder hatte es sich nicht angedeutet, doch im Spielaufbau 3 gegen 1 verlor der TSV den Ball. Es folgte eine schnelle Hereingabe und das 3:1 durch das 17. Saisontor von Fabian Eisele. Steinbach wechselte offensiv, doch die SG nutzte einen Konter in der 71. Minute zum 4:1 durch Mert Tasdelen. Die Partie war durch diesen Treffer dann endgültig entschieden und die SG Sonnenhof Großaspach konnte die Tabellenführung, zumindest über Nacht, feiern. Für den TSV Steinbach Haiger blieb die bittere Erkenntnis, dass man zwar spielerisch und auch vom Einsatz her eine deutliche Steigerung zur Heimniederlage gegen den FC 08 Homburg zeigte, aber von der SG eiskalt für die eigenen Fehler bestraft wurde.