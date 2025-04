Niederlage bei Stern 1900 - Wilmersdorf verpasst Tabellenführung

Tabellenführer Croatia eröffnete den Oster-Spieltag am Mittwochabend und patzte erneut. Nach der Niederlage gegen Altglienicke II am Wochenende kam der Tabellenführer gegen den Berliner SC nicht über ein 2:2 hinaus. Nach einer Viertelstunde gingen die Gäste in Führung, ein paar Minuten später verschoss Uzuner einen Elfmeter für Croatia an die Latte. Im zweiten Durchgang glich der Spitzenreiter aus, geriet erneut in Rückstand und schlug nochmals zurück, holte letztlich jedoch nur einen Punkt. Da Wilmersdorf das klar bessere Torverhältnis hat, droht Croatia am Freitag der Verlust der Tabellenführung. ---

Hilalspor befindet sich auf Abschiedstournee. Spaß macht diese allerdings nicht. Denn das Schlusslicht der Berlin-Liga verlor auch bei Polar Pinguin. Die Hausherren trafen nach 20 Minuten zum 1:0, legten nur wenige Augenblicke später nach. Ein Eigentor holte Hilalspor schnell zurück in die Partie, doch für Punkte reichte es wieder nicht. In der Nachspielzeit machte Korntreff alles klar. Polar sichert sich drei Punkte, die den Aufsteiger weiter von der Abstiegsregion entfernen. Hilalspor bleibt bei nur neun Zählern auf dem Konto. ---

Die Füchse sind in diesem Jahr noch sieglos und starteten beim SV Empor denkbar schlecht ins Spiel. Die Hausherren trafen schon nach 90 Sekunden durch Quentin Albrecht zum 1:0. Im Anschluss blieb Empor gefährlicher und legte kurz vor der Pause nach. Erneut traf Albrecht, dieses Mal äußerst sehenswert per Fallrückzieher. Mitte der zweiten Halbzeit verkürzten die Füchse nach einer Ecke, luden Empor auf der anderen Seite aber ein. Möller bestrafte einen Ballverlust der Reinickendorfer am eigenen Strafraum. Fünf Minuten vor dem Ende konterte Empor dann blitzartig, Albrecht erzielte seinen dritten Treffer. In der Nachspielzeit flog zu all dem Füchse-Übel der letzten Wochen und Monate auch noch Klecha nach Notbremse mit Rot vom Platz. Den anschließenden Freistoß verwandelte Schäfer über die Mauer hinweg zum 5:2-Endstand. ---

Topspiel am Karfreitag. Stern 1900 empfing den 1. FC Wilmersdorf und konnte schon nach vier Minuten in Führung gehen. Nach weiteren guten Möglichkeiten durch Gefrörer und Torun, die beide vergeben wurden, erhöhte Cakin in der 67. Minute per direktem Freistoß. Die Gäste, die mit einem Sieg an die Tabellenspitze hätten springen können, blieben torlos und verloren letztlich. Damit rücken die Steglitzer dem Tabellenzweiten wieder etwas auf die Pelle. ---

Heute, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal SC Charlottenburg SC Charlott.

Johannisthal sammelte bisher acht Punkte mehr als Hilalspor, doch auch für den Aufsteiger stehen die Chancen auf den Klassenerhalt nicht besonders gut. Bei neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer muss gegen den SC Charlottenburg gepunktet werden. Der hängt ebenfalls unten drin, hat derzeit zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. ---

Heute, 15:00 Uhr VfB Fortuna Biesdorf Fo. Biesdorf Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC

Auch Biesdorf könnte nochmal so richtig unten reinrutschen. Sieben Zähler trennen den Aufsteiger von Teutonia, das derzeit Rang 16 belegt. Für den FSC sieht die Welt deutlich besser aus. Mit den Siegen gegen den Berliner SC und Stern 1900 konnten sich die Nordberliner Schlimmerem entziehen und stehen im gesicherten Mittelfeld. ---