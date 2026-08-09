Niederlage bei Aufsteiger: Verdener Fehlstart in die Oberliga-Saison

– Foto: Lennart Blömer

Nach einer ansprechenden Vorbereitung schien der FC Verden 04 gerüstet für den Oberliga-Auftakt. Doch beim SSV Vorsfelde erreichte er nicht das Leistungslimit und musste sich daher geschlagen geben.

Beide Vereine haben eine besondere Verbindung aus der jüngeren Vergangenheit. Sie trennte am Ende der Saison 2024/25 nämlich lediglich fünf Tore. Während Verden die Klasse hielt, musste Vorsfelde den Gang in die Landesliga antreten, kehrte aber umgehend zurück. Dass der SSV Oberliga-Format mitbringt, bekamen die Reiterstädter über die gesamte Spielzeit hinweg zu spüren. Sie gewannen nämlich keine Kontrolle über das Geschehen. Die besseren Möglichkeiten besaß über weite Strecken der Gastgeber. Er erzielte in der 62. Minute durch Lukas Karmanski auch das einzige Tor des Nachmittages.