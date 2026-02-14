Niederlage auf der einen, »wildes Spiel« auf der anderen Seite

Hauzenbergs Philipp Michl schnürte beim 5:4-Erfolg über Vornbach einen Doppelpack. – Foto: Paul Hofer

Ein spannendes Spiel war zwischen der DJK Vilzing und dem niederbayerischen Bayernligisten SV Schalding-Heining zu erwarten. Letztlich setzte sich der klassenhöhere Gastgeber aus Vilzing verdient mit 2:0 durch. Die Führung erzielte Weber in der 16. Minute nach einer Ecke. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Vilzinger Kapitän in der 49. Minute dann per Elfmeter auf den Endstand von 2:0.

Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): „Es war ein guter Test für uns gegen einen Gegner mit hoher Qualität. Die Gegentore nach einem Eckball sowie durch den Elfmeter waren zu einfach. Auf der Intensität, die wir heute auf den Platz gebracht haben, können wir jedoch aufbauen.“

Was für ein Spiel! Hauzenberg schlägt die DJK Vornbach im vermeintlich letzten Testspiel mit 5:4. Den ZUschaern bot sich ein wahres Spektakel. Bereits ab der ersten Minute entwickelte sich eine äußerst spannende Partie. Der spätere Sieger aus Hauzenberg ging durch Philipp Michl bereits nach sieben Minuten in Führung. Ab der 30. Spielminute ging es dann Schlag auf Schlag: Fabian Kreilinger glich in der 31. Minute für Vornbach aus, ehe Dominik Manzenberger nur sechs Minuten später die Führung für Hauzenberg wiederherstellte. Diese hielt jedoch nur vier Minuten, da Nicolas Hutterer noch vor der Pause zum 2:2 traf. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel torreich. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Florian Seibold das 3:2 aus Hauzenberger Sicht. Philipp Michl erhöhte mit seinem zweiten Treffer nur zwei Minuten später auf 4:2. Doch Vornbach gab sich keineswegs geschlagen: Erneut war es Hutterer, der fünf Minuten später mit seinem Doppelpack auf 4:3 verkürzte. Nach einer rund 20-minütigen torlosen Phase stellte Manuel Mader in der 72. Minute auf 5:3 für Hauzenberg. In der 84. Minute sorgte Thomas Pfandl mit dem Treffer zum 5:4-Endstand nochmals für Spannung, am knappen Sieg der Gastgeber änderte dies jedoch nichts mehr.

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Das Ergebnis spricht Bände. Ein wildes Testspiel! In der Defensive haben wir heute zu viele Geschenke verteilt und somit unnötige Gegentore kassiert. Gedanklich waren wir vor allem in der ersten Halbzeit nicht immer auf gleicher Höhe, defensiv oft einen Schritt zu langsam und konnten somit nur reagieren. Trotzdem gilt es, die positiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen."