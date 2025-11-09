Niederlage am Geßbockheim

Nach Siegen beim FC Schalke 04 und bei Borussia Mönchengladbach musste sich das A-Juniorinnen-Team des 1. FC Saarbrücken am Samstagabend beim 1. FC Köln geschlagen geben. Am Geißbockheim gab es für das von Tobias Grimm trainierte Team eine 0:2 (0:1)-Niederlage. "Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, überließen ihnen meist den Ballbesitz, hatten aber dennoch im ersten Durchgang mehrere gute Gelegenheiten. Vor dem ersten Gegentreffer rutscht unsere Torhüterin auf dem Kunstrasen aus, was die Kölnerinnen in Position bringt und das führte zum 1:0", schildert der Trainer den ersten Gegentreffer. Smilla Bienert konnte die Führung für die Gastgeberinnen erzielen. (34.). "Im zweiten Durchgang wechselten sie Spielerinnen ein, die ide gleiche Qualität hatten und ihrem Spiel gut taten. Vor dem zweiten Gegentor drängt unsere Abwehrspielerin die Angreiferin aus dem Strafraum, setzt dann unnötigerweise noch zu einer Grätsche an, die den Ball verfehlt, aber die Kölnerin trifft, so dass es Strafstoß gibt, den sie auch verwandelt", erläutert Grimm den zweiten Gegentreffer. Lucie Hertlein nutzt die Chance vom Punkt. Das FCS-Team ist nach dieser Niederlage Fünfter, aber mehrere schlechter platzierte Teams, die weniger Spiele ausgetragen haben, könnten die Malstatterinnen im schlimmsten Fall noch bis auf Rang acht abdrängen. Am kommenden Samstag, 16. November, kommt Bayer Leverkusen um 11 Uhr als Gast auf den Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. im Völklinger Stadtteil Luisenthal.