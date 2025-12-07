Niederlage als Mutmacher beim FC Neustadt

Standesgemäß. So nennt man gemeinhin einen 3:0-Erfolg eines Tabellenführers gegen das Schlusslicht. Und letztendlich gestand auch Tobias Gutscher ein, dass der Sieg des SC Konstanz-Wollmatingen verdient war. Doch Neustadts Trainer sah an diesem Samstagnachmittag viele Dinge, die ihm an seiner Mannschaft gefielen. "Großes Lob an mein Team, wir haben alles reingeworfen, was wir hatten." Im ersten Durchgang ging seine Taktik über weite Strecken auf. Der Neustädter Abwehrriegel ließ den Gastgebern kaum Räume, sie rannten sich immer wieder fest. Manchmal brannte es dann allerdings doch vor dem Neustädter Gehäuse, wie könnte es angesichts dieser Kräfteverhältnisse auch anders sein. "Du kannst gegen eine solche Topmannschaft nicht alles wegverteidigen", zeigte Gutscher Verständnis dafür.

