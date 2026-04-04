Niederkell nach Pleitenserie unter Druck Kreisliga A 7: Nach einer Negativserie sind die Abstiegssorgen bei der SG Niederkell-Waldweiler größer denn je. Was Spielertrainer Robin Witzel jetzt fordert und was aus seiner Sicht nötig ist, um den Klassenverbleib zu schaffen. von Lutz Schinköth · 04.04.2026, 12:30 Uhr · 0 Leser

Ob A- oder doch nur B-Klasse: Spielertrainer Robin Witzel bleibt der SG Niederkell über den Sommer hinaus erhalten. – Foto: Sebastian Schwarz

Robin Witzel bündelt derzeit alle Kräfte, um den Abstieg zu vermeiden. Waren die Hochwälder zur Saisonhalbzeit noch Tabellensechster, ging es gerade nach der Winterpause stetig bergab. Sechs Niederlagen in Folge stehen aktuell zu Buche.