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Niederkell nach Pleitenserie unter Druck
Kreisliga A 7: Nach einer Negativserie sind die Abstiegssorgen bei der SG Niederkell-Waldweiler größer denn je. Was Spielertrainer Robin Witzel jetzt fordert und was aus seiner Sicht nötig ist, um den Klassenverbleib zu schaffen.
von Lutz Schinköth · 04.04.2026, 12:30 Uhr · 0 Leser
Ob A- oder doch nur B-Klasse: Spielertrainer Robin Witzel bleibt der SG Niederkell über den Sommer hinaus erhalten. – Foto: Sebastian Schwarz
Robin Witzel bündelt derzeit alle Kräfte, um den Abstieg zu vermeiden. Waren die Hochwälder zur Saisonhalbzeit noch Tabellensechster, ging es gerade nach der Winterpause stetig bergab. Sechs Niederlagen in Folge stehen aktuell zu Buche.
Der Spielertrainer findet Erklärungen: „Es sind immer wieder Leistungsträger ausgefallen, die wir nicht kompensieren konnten. Zudem haben nicht alle in jedem Spiel ihre Leistungsgrenze erreicht. Es ist eine Frage der Einstellung und der Bereitschaft, alles für die SG und die Mannschaft zu investieren.“