Niederkassel rüstet auf: Topscorer Simnica und Nadaroglu im Doppelpack

Der 1. FC Niederkassel kämpft aktuell noch um den Aufstieg in die Landesliga, bereitet sich aber für jeden Fall auf die neue Saison vor. Bei der Verstärkung für die Offensivabteilung ist das Bezirksliga-Topteam in der Kreisliga A Sieg fündig geworden – und bedient sich dort im obersten Regal, wie seit Anfang Mai offiziell feststeht.
Besmir Simnica und Sinan Nadaroglu gehören im Kreisoberhaus nämlich zu den heißesten Aktien. Simnica ballerte Fortuna Müllekoven in der vergangenen Saison mit 30 Toren und 23 Assists in die A-Liga. In der aktuellen Spielzeit beweist er seine Klasse auch eine Spielklasse höher. 23 Tore und zwölf Assists stehen bislang zu Buche – damit ist der 28-Jährige nicht nur ein riesiger Faktor dafür, dass sich Müllekoven als Tabellenneunter auf bestem Wege zum Klassenerhalt befindet, sondern auch der zweitbeste Torschütze der Liga.
In Niederkassel kehrt der ehemalige Jugend-Bundesligaspieler nun auf die überregionale Bühne zurück. Für Rot-Weiß Hütte stand er als ganz junger Spieler schon insgesamt 54 Mal in der Bezirksliga auf dem Platz, für die SV Deutz 05 lief er sogar viermal in der Mittelrheinliga auf.
Diese Erfahrung bringt der 20-jährige Nadaroglu naturgemäß noch nicht mit zum Bezirksligisten. Trotzdem ist der Offensivmann vom TFC Inter Troisdorf ein Hochkaräter der Kreisliga A Sieg.
In seinem ersten Herrenjahr machte Nadaroglu mit 13 Toren bereits eine gute Figur, in seiner zweiten Spielzeit beim TFC Inter ist der ehemalige Jugendspieler der Sportfreunde Troisdorf nun explodiert: 18 Tore und zehn Vorlagen hat Nadaroglu in nur 21 Einsätzen eingesammelt. Die Verantwortlichen in Niederkassel trauen ihm nun den nächsten Schritt zu.
Wenige Tage zuvor hatte der 1. FC bereits den Transfer von Torhüter David Weidner offiziell gemacht. Der 30-Jährige steht aktuell für den Rheinlandligisten Ahrweiler BC zwischen den Pfosten und bringt dazu die Erfahrung von 78 Mittelrheinligaspielen mit.
_________________