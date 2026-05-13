Niederkassel rüstet auf: Topscorer Simnica und Nadaroglu im Doppelpack

Besmir Simnica (r.) wechselt zum 1. FC Niederkassel – Foto: Christoph Tiroux

Der 1. FC Niederkassel kämpft aktuell noch um den Aufstieg in die Landesliga , bereitet sich aber für jeden Fall auf die neue Saison vor. Bei der Verstärkung für die Offensivabteilung ist das Bezirksliga-Topteam in der Kreisliga A Sieg fündig geworden – und bedient sich dort im obersten Regal, wie seit Anfang Mai offiziell feststeht.

Simnica kennt die Bezirksliga

Besmir Simnica und Sinan Nadaroglu gehören im Kreisoberhaus nämlich zu den heißesten Aktien. Simnica ballerte Fortuna Müllekoven in der vergangenen Saison mit 30 Toren und 23 Assists in die A-Liga. In der aktuellen Spielzeit beweist er seine Klasse auch eine Spielklasse höher. 23 Tore und zwölf Assists stehen bislang zu Buche – damit ist der 28-Jährige nicht nur ein riesiger Faktor dafür, dass sich Müllekoven als Tabellenneunter auf bestem Wege zum Klassenerhalt befindet, sondern auch der zweitbeste Torschütze der Liga.

In Niederkassel kehrt der ehemalige Jugend-Bundesligaspieler nun auf die überregionale Bühne zurück. Für Rot-Weiß Hütte stand er als ganz junger Spieler schon insgesamt 54 Mal in der Bezirksliga auf dem Platz, für die SV Deutz 05 lief er sogar viermal in der Mittelrheinliga auf.