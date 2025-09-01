Niederkassel geht zum Auftakt baden - MSV Bonn siegt im Krimi

Vor dem ersten Spieltag ist man nie so richtig schlau - es bleibt einem nur übrig, Zu- und Abgänge, Testspiele und sonstige Entwicklungen zu analysieren. Die Wahrheit liegt beim Ligaauftakt dann aber doch auf dem Platz. Das musste auch der 1. FC Niederkassel erfahren, der sich hochkarätig verstärkt hat, beim 1:4 gegen den FC Hertha Rheidt aber nicht das erwartete Gesicht zeigte.
VfR Hangelar – SC Uckerath 0:0
VfR Hangelar: Tim Hieronymus, Yannick Neumann, Tim Mais, Max Lorenz, Yanic Mauer, Sven Meyer (78. Fahim Momand), Clemens Heinen, Lennard Bär, Vladyslav Cheltsov (86. Mario Barisic), Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze (66. Valentino Leonardo Pedicillo) - Trainer: Sascha Strack
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella, Tom Werry, Liam Ludwig (82. Willy Giese), Johannes Grünig, Niklas Briesovsky, Niklas Weber (63. Niklas Krethen), Jürgen Engbrecht (90. Ioannis Zarafidis), Robin Graé (46. Christoph Hermanni), Justin Brück (62. Danny Matzdorf) - Trainer: Dietmar Rombach
Schiedsrichter: Daniel Ringsdorf - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore
SV Rot-Weiß Merl – TuS 05 Oberpleis 0:2
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Mahamoud Dabre, Daniel Loskot (46. Lourenco da Silva), Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Henry Levin Rübo (52. Muhammet Kazan), Antonio Halfen (84. Rayane Lamjadli), Martin Racipovic (81. Muhammad Ja'afar Abdallah) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Tim Becker, Eric Noah Zientz, Sebastian Witt, Nils Lokotsch (74. Tim Dawar), Jetgzon Krasniqi (69. Patrick Rüth), Gian-Luca Blazic (76. Thomas Schönherr), Mika Thomas (40. Nikolas Klosterhalfen) - Trainer: Eskandar Zamani - Trainer: Marc Bremer
Schiedsrichter: Daniel Pilz - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Nils Lokotsch (47.), 0:2 Nikolas Klosterhalfen (72.)
Sportvereinigung Deutz 05 II – TuRa Germania Oberdrees 3:1
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Alexander Johannes Kiehne, Manuel Frings (57. Benedict Ingendoh), Paul Hupperich, Max Michael (65. Nico Mies), Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar (83. Leo Hupperich), Max-Martin Stracke (65. Mikail Polat Karagöz), Tim Wilking, Francesco Costarella (70. Can Grund) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Trainer: Leonard Barth
TuRa Germania Oberdrees: Dennis Ratzke, Florian Rink, Sascha Middelmann, Philip Hack (88. Noah Schäfer), Mike Schnurpfeil, Florian Martinetz, Julius Lehnhoff, Willi Kückelhaus (55. Coskun Celik), Mario Steiner, Gani Rama (65. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
Schiedsrichter: Tobias Rajkowski - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Max-Martin Stracke (50.), 1:1 Coskun Celik (56.), 2:1 Benedict Ingendoh (84.), 3:1 Alexander Johannes Kiehne (90.+2)
SC Volmershoven-Heidgen – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:1
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Malte Heinen, Tobias Breuer, Stephan Bremer, Lars Grage, Lucas Daniel Wölk (59. Moritz Hartmann), Luca David Clasen (85. Ismail Khaled), Moritz von Häfen, Jona Christopher Schöngen, Michael Braun, Bilal Abik (90. Felix Rubert) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Antonio Bozic (68. Julius Flachsbarth), Luis Gjini, Mouhanad Aldakak, Taras Holyk, Daniel Schaal, Yevhen Didych, Dario Martinovic, Vladyslav Onishchenko - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Lukas Laumann (Köln) - Zuschauer: 71
Tore: 0:1 Dario Martinovic (83. Foulelfmeter), 1:1 Stephan Bremer (89. Foulelfmeter)
TuS Buisdorf – SV Leuscheid 4:2
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Bastian Balensiefer, Jens Käß, Luca Hübgen, Yudai Matsumoto (46. Maik Noppe), Felix Schamberg, Luca Brors (79. Yusuf Salih Kilicaslan), Gentjan Gashi (81. Sebastian Alt), Kilian Tscharntke (90. Noah Jeromin), Max Müller, Finn Töller (73. Yuuki Fukui) - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Alexander Stanik, Fabian Ehrenstein (39. Sebastian Koch), Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (67. Lukas Brozeit), Colin Ebert (90. Jan Hänscheid), Tom Bungard, Max Engelberth, Lars Schräder - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Jonas Kreuter - Zuschauer: 217
Tore: 1:0 Luca Brors (3.), 2:0 Max Müller (11.), 3:0 Luca Brors (30.), 3:1 Sebastian Koch (43.), 4:1 Kilian Tscharntke (44.), 4:2 Ahmet Aksoy (80.)
