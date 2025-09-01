 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Der 1. FC Niederkassel ist mit einer klaren Niederlage in die Saison gestartet.
Der 1. FC Niederkassel ist mit einer klaren Niederlage in die Saison gestartet. – Foto: Christian Kreuer

Niederkassel geht zum Auftakt baden - MSV Bonn siegt im Krimi

Bezirksliga, Staffel 2: Die Erwartungen an den 1. FC Niederkassel waren hoch - die Niederlage gegen den FC Hertha Rheidt zum Saisonauftakt auch. Der MSV Bonn dreht sein Spiel spektakulär.

Vor dem ersten Spieltag ist man nie so richtig schlau - es bleibt einem nur übrig, Zu- und Abgänge, Testspiele und sonstige Entwicklungen zu analysieren. Die Wahrheit liegt beim Ligaauftakt dann aber doch auf dem Platz. Das musste auch der 1. FC Niederkassel erfahren, der sich hochkarätig verstärkt hat, beim 1:4 gegen den FC Hertha Rheidt aber nicht das erwartete Gesicht zeigte.

Rheidt trifft gegen Niederkassel vier Mal

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
1
4
Abpfiff

Nach nicht einmal zehn Minuten sorgte Neuzugang Fabian Decker für die Hertha-Führung - der perfekte Start in ein Auswärtsspiel. Bis zur Halbzeit blieb es bei dem knappen Vorsprung. Niederkassel brachte zur Pause seinen spielenden Co-Trainer Fatih Tuysuz, das nächste zählbare Highlight gehörte aber wieder dem FC Hertha. Marco Abels stellte auf 2:0. Geschlagen war Niederkassel damit aber noch nicht, denn Taner Yalcin verkürzte nach Vorarbeit von Tuysuz in der 70. Minute auf 1:2. Statt einem späten Ausgleich wurde es noch einmal richtig deutlich: Elis Zulfic stellte auf 3:1, Harlain-Mimbo Mimbala besorgte den 4:1-Endstand. Der deutliche Erfolg befördert Rheidt an die Spitze der noch jungen Tabelle.

Matchwinner Ayari beim Spektakel

Gestern, 15:15 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
3
4
Abpfiff
+Video

Ein müder Sonntagskick war auch das Spiel des MSV Bonn beim SV Niederbachem ganz und gar nicht. Gleich dreimal gingen die Gastgeber in Führung, die drei Punkte gehen trotzdem an den MSV. Neuzugang Lukas Miebach erzielte für den SVN nach elf Minuten das erste Tor der Saison. Eine Viertelstunde später antwortete der MSV per Handelfmeter durch Ronay Cöcel mit dem Ausgleich. In Halbzeit zwei das gleiche Spiel: Bilal Essayah legte für Niederbachem vor, Bilal Yousfi glich für die Gäste aus. Spätestens der Treffer von Jan Schmickler zum 3:2 zehn Minuten vor Schluss dürfte dem SVN das Gefühl gegeben haben, mindestens einen Zähler mitzunehmem. Aber es kam anders. Wieder gab es Handelfmeter für die Gäste, wieder verwandelte Cöcel. Die Nachspielzeit war schon angebrochen, als sich Hamza Ayari mit seinem Tor Matchwinner für den MSV kürte. 4:3 lautete der Endstand der Partie - Big Points für den MSV, der in der vergangenen Saison lange im Tabellenkeller steckte.

Die weiteren Spiele des 1. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
0
0
Abpfiff

VfR Hangelar – SC Uckerath 0:0
VfR Hangelar: Tim Hieronymus, Yannick Neumann, Tim Mais, Max Lorenz, Yanic Mauer, Sven Meyer (78. Fahim Momand), Clemens Heinen, Lennard Bär, Vladyslav Cheltsov (86. Mario Barisic), Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze (66. Valentino Leonardo Pedicillo) - Trainer: Sascha Strack
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella, Tom Werry, Liam Ludwig (82. Willy Giese), Johannes Grünig, Niklas Briesovsky, Niklas Weber (63. Niklas Krethen), Jürgen Engbrecht (90. Ioannis Zarafidis), Robin Graé (46. Christoph Hermanni), Justin Brück (62. Danny Matzdorf) - Trainer: Dietmar Rombach
Schiedsrichter: Daniel Ringsdorf - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore

____________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
0
2
Abpfiff

SV Rot-Weiß Merl – TuS 05 Oberpleis 0:2
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Mahamoud Dabre, Daniel Loskot (46. Lourenco da Silva), Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina, Henry Levin Rübo (52. Muhammet Kazan), Antonio Halfen (84. Rayane Lamjadli), Martin Racipovic (81. Muhammad Ja'afar Abdallah) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Tim Becker, Eric Noah Zientz, Sebastian Witt, Nils Lokotsch (74. Tim Dawar), Jetgzon Krasniqi (69. Patrick Rüth), Gian-Luca Blazic (76. Thomas Schönherr), Mika Thomas (40. Nikolas Klosterhalfen) - Trainer: Eskandar Zamani - Trainer: Marc Bremer
Schiedsrichter: Daniel Pilz - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Nils Lokotsch (47.), 0:2 Nikolas Klosterhalfen (72.)

____________________

Gestern, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
3
1
Abpfiff

Sportvereinigung Deutz 05 II – TuRa Germania Oberdrees 3:1
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Alexander Johannes Kiehne, Manuel Frings (57. Benedict Ingendoh), Paul Hupperich, Max Michael (65. Nico Mies), Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar (83. Leo Hupperich), Max-Martin Stracke (65. Mikail Polat Karagöz), Tim Wilking, Francesco Costarella (70. Can Grund) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Trainer: Leonard Barth
TuRa Germania Oberdrees: Dennis Ratzke, Florian Rink, Sascha Middelmann, Philip Hack (88. Noah Schäfer), Mike Schnurpfeil, Florian Martinetz, Julius Lehnhoff, Willi Kückelhaus (55. Coskun Celik), Mario Steiner, Gani Rama (65. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
Schiedsrichter: Tobias Rajkowski - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Max-Martin Stracke (50.), 1:1 Coskun Celik (56.), 2:1 Benedict Ingendoh (84.), 3:1 Alexander Johannes Kiehne (90.+2)

____________________

Gestern, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
1
1
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:1
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Malte Heinen, Tobias Breuer, Stephan Bremer, Lars Grage, Lucas Daniel Wölk (59. Moritz Hartmann), Luca David Clasen (85. Ismail Khaled), Moritz von Häfen, Jona Christopher Schöngen, Michael Braun, Bilal Abik (90. Felix Rubert) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Antonio Bozic (68. Julius Flachsbarth), Luis Gjini, Mouhanad Aldakak, Taras Holyk, Daniel Schaal, Yevhen Didych, Dario Martinovic, Vladyslav Onishchenko - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Lukas Laumann (Köln) - Zuschauer: 71
Tore: 0:1 Dario Martinovic (83. Foulelfmeter), 1:1 Stephan Bremer (89. Foulelfmeter)

____________________

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
4
2
Abpfiff

TuS Buisdorf – SV Leuscheid 4:2
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Bastian Balensiefer, Jens Käß, Luca Hübgen, Yudai Matsumoto (46. Maik Noppe), Felix Schamberg, Luca Brors (79. Yusuf Salih Kilicaslan), Gentjan Gashi (81. Sebastian Alt), Kilian Tscharntke (90. Noah Jeromin), Max Müller, Finn Töller (73. Yuuki Fukui) - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Alexander Stanik, Fabian Ehrenstein (39. Sebastian Koch), Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (67. Lukas Brozeit), Colin Ebert (90. Jan Hänscheid), Tom Bungard, Max Engelberth, Lars Schräder - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Jonas Kreuter - Zuschauer: 217
Tore: 1:0 Luca Brors (3.), 2:0 Max Müller (11.), 3:0 Luca Brors (30.), 3:1 Sebastian Koch (43.), 4:1 Kilian Tscharntke (44.), 4:2 Ahmet Aksoy (80.)

____________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 4

