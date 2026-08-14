Niederhöchstadt holt ersten Punkt in der Verbandsliga

Mit einem 1:1 erkämpft sich der TuRa Niederhöchstadt seinen ersten Punkt und hofft weiterhin auf seinen ersten Sieg. – Foto: Marcel Lorenz

Niederhöchstadt. Nach dem Auftakt gegen Biebrich 02 wartete auf TuRa Niederhöchstadt mit dem SV Zeilsheim direkt der nächste schwere Gegner. Lange sah es so aus, als würde sich der favorisierte Gast knapp durchsetzen. Doch in der Nachspielzeit schrieb Antonio Coskovic Vereinsgeschichte und sicherte dem Aufsteiger den ersten Punkt in der Verbandsliga.

In ihrem zweiten Spiel traf der Turn- und Rasensportverein Niederhöchstadt nach Biebrich 02 auf einen weiteren Kracher. Der SV Zeilsheim war der zweite Gast auf der Sportanlage Westerbach. „Es war ein intensives und knappes Fußballspiel bei starker Hitze“, erwähnt Carsten Ache, Sportdirektor der TuRa. Dabei seien die Gäste auch die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz gewesen, gibt Ache zu. Ein Pfostentreffer von Weinhardt (8.) habe den Zeilsheimern fast die frühe Führung beschert. Für Niederhöchstadt galt es zunächst, „dagegenzuhalten“ und zu „fighten“. Für Spielaktionen nach vorne ließ der Vizemeister dem Aufsteiger nicht viel Raum, führt der Sportdirektor fort.

In der zweiten Spielhälfte gestaltete sich die Partie etwas offener, jedoch weiterhin mit mehr Spielanteilen für Zeilsheim. Gefährlich wurde aber vor allem der Gast, der allerdings oft nicht zwingend genug für ein Tor spielte, erklärt Ache. In der 67. Minute erzielte Dusan Crnomut den ersten Treffer des Spiels und lenkte die Partie in Richtung Auswärtssieg zugunsten der Zeilsheimer.

Nach einem Zusammenspiel von Ali Osman und Philipp Nocht entstand die Vorlage für Antonio Coskovic, der sich mit dem ersten Verbandsliga-Tor für Niederhöchstadt historisch verewigte. Mit diesem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit sicherte sich Niederhöchstadt seinen ersten Punkt in der Verbandsliga. Crnomut, Torschütze der Zeilsheimer, war durch ein Foul im Spielverlauf mit Gelb vorbelastet. Die Ampelkarte holte sich der Torschütze laut Ache im Anschluss an den Gegentreffer. Im nächsten Spiel gegen den SSC Juno Burg (So., 15.15 Uhr) muss Crnomut somit seine Mannschaft von außen unterstützen.

Für Niederhöchstadt steht im dritten Spiel das dritte Heimspiel an. Am Sonntag empfängt das Team von Trainer Bayram Mechmet um 15 Uhr die SG Walluf. Für Ache wäre ein Sieg schön: „Wir haben jetzt unsere erste Niederlage und unser erstes Unentschieden in der Verbandsliga, es fehlt nur noch der erste Sieg.“ Damit könnte die TuRa ein weiteres Stück Vereinsgeschichte schreiben.

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