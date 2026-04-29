Niederhausen stellt sich mit Schöfberger & Krizanic neu auf Mit zwei Spielertrainern will das A-Klassen-Kellerkind künftig wieder mehr Erfolge feiern von PM / ts · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

Mario Schöfberger (zweiter von rechts) und Leon Krizanic (zweiter von links) soll den VfR Niederhausen wieder in die Spur bringen – Foto: Verein

Weil sich der bisherige Cheftrainer André Vogel schon zum Frühjahrsauftakt entschieden hat und zur neuen Saison eine neue Aufgabe bei der SG Dornach / Roßbach II übernimmt, waren die Verantwortlichen beim VfR Niederhausen gefordert, denn es musste Ersatz gefunden werden. Man befördert Mario Schöfberger zum Chefanweiser und konnte mit Leon Krizanic einen für die A-Klasse hochkarätigen Co-Spielertrainer gewinnen

Der Kontakt kam über den sehr umtriebigen und hoch motivierten Coach Schöfberger, der beim VfRetwas aufbauen will, zustande. Beide Akteure kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der DJK-SF Reichenberg. Der künftige "Co" hatte bereits höherklassige Stationen beim TuS Walburgskirchen und der TuS Pfarrkirchen.





Hinter dem VfR Niederhausen liegen schwierige Jahre. Durch den Verlust von einigen, qualitativ starken Fußballern und Stammspielern wurde man immer weiter in der Tabelle nach unten gereicht. Die neue Vorstandschaft ist aber voller Tatendrang und will mit der sportlichen Leitung um Stephan Metzner, Lukas Landauer und Michael Ettengruber auf Sicht zumindest wieder einen Mittelfeldplatz in der A-Klasse anstreben. Das wird zwar nicht ganz einfach, denn die Begeisterung für den Fußball ist überall – und auch beim VfR - rückläufig, aber der Verein will auf alle Fälle mit zwei Teams in die neue Saison gehen. Es soll auf alle Fälle eine Verjüngung stattfinden und dazu konnte man bereits einige hoffnungsvolle Talente wie Ardar Tür (TSV-FC Arnstorf) in den Kader integrieren. Weitere Neuzugänge sollen noch geholt werden.



