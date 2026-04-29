Niederhausen stellt sich mit Schöfberger & Krizanic neu auf

Weil sich der bisherige Cheftrainer André Vogel schon zum Frühjahrsauftakt entschieden hat und zur neuen Saison eine neue Aufgabe bei der SG Dornach / Roßbach II übernimmt, waren die Verantwortlichen beim VfR Niederhausen gefordert, denn es musste Ersatz gefunden werden. Man befördert Mario Schöfberger zum Chefanweiser und konnte mit Leon Krizanic einen für die A-Klasse hochkarätigen Co-Spielertrainer gewinnen
Der Kontakt kam über den sehr umtriebigen und hoch motivierten Coach Schöfberger, der beim VfRetwas aufbauen will, zustande. Beide Akteure kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der DJK-SF Reichenberg. Der künftige "Co" hatte bereits höherklassige Stationen beim TuS Walburgskirchen und der TuS Pfarrkirchen.
Hinter dem VfR Niederhausen liegen schwierige Jahre. Durch den Verlust von einigen, qualitativ starken Fußballern und Stammspielern wurde man immer weiter in der Tabelle nach unten gereicht. Die neue Vorstandschaft ist aber voller Tatendrang und will mit der sportlichen Leitung um Stephan Metzner, Lukas Landauer und Michael Ettengruber auf Sicht zumindest wieder einen Mittelfeldplatz in der A-Klasse anstreben. Das wird zwar nicht ganz einfach, denn die Begeisterung für den Fußball ist überall – und auch beim VfR - rückläufig, aber der Verein will auf alle Fälle mit zwei Teams in die neue Saison gehen. Es soll auf alle Fälle eine Verjüngung stattfinden und dazu konnte man bereits einige hoffnungsvolle Talente wie Ardar Tür (TSV-FC Arnstorf) in den Kader integrieren. Weitere Neuzugänge sollen noch geholt werden.
Gelingen soll das ganze Vorhaben nicht nur mit einer guten Vorbereitung und Testspielen gegen den TV Bad Birnach, gegen den TSV Kößlarn und einem Blitzturnier bei der DJK-SF Reichenberg, bei dem auch der TuS Pfarrkirchen mit dabei ist, sondern auch mit der Feier des 80. Geburtstages am ersten Juli-Wochenende. Neben Spielen der Junioren kommt es auch zu einem "Legendenspiel" ehemaliger VfR-Spieler und der Vereinspartner der SSV Jahn Regensburg prüft mit seiner U19-Mannschaft eine Gemeindesauswahl des Marktes Reisbach, bei der auch ein paar VfR-Akteure auflaufen werden.