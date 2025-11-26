Niederhausen: Schöfberger kommt als spielender Co

Gespielt hat der neue Co-Trainer des VfR Niederhausen bisher beim ASCK Simbach a.Inn, beim FC Julbach-Kirchdorf, beim TSV Ulbering, beim TSV Triftern und zuletzt bei der DJK-Sportfreunde Reichenberg, bei der er im Herbst zusammen mit dem gesamten dortigem Trainerteam geschlossen den Weg frei machte, um nach drei Jahren neuen Verantwortlichen nicht im Wege zu stehen, die dem Verein wieder mehr Schwung einhauchen sollen. Die Reichenberger hängen im Mittelfeld fest, waren aber mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet.





Der neue Mann beim VfR konnte die VfR-Mannschaften im letzten Heimspiel gegen den FC Mariakirchen beobachten. "Ich war überrascht vom VfR. Als Tabellenschlusslicht erwartet man natürlich nicht all zu viel. Gegen den Herbstmeister konnte die Mannschaft phasenweise sehr gut mithalten, die klare Niederlage fiel viel zu hoch aus. Es gibt viel zu tun, die Stimmung im Verein ist aber sehr gut und das Vereinsleben vollkommen intakt. Das Sportgelände ist top, auch die Spieler wollen und müssen allerdings auch wieder viel trainieren. Ich bin positiv gestimmt."





Die Verantwortlichen beim VfR und vor allem auch Cheftrainer André Vogel und Kapitän Max Seidenböck sind von Schöfberger voll begeistert und hoffen, dass zum Trainingsstart auch der Funke überspringt. "Wir legen viel Wert auf das Trainingscamp Ende März in Kroatien, bei dem jetzt schon 19 Aktive angemeldet sind. Hier und in den Testspielen gegen den FC Straßkirchen, Fortuna Dingolfing, TSV Niederviehbach und den SV Thürnthenning soll die Grundlage für eine bessere Frühjahrssaison gelegt werden. Trainingsstart ist am Freitag, 20. Februar 2026", sagt der stellvertretende Vorstand Michael Ettengruber. Der VfR Niederhausen wird im Jahr 2026 80 Jahre alt und will das Jubiläumsjahr nicht nur mit fußballerischen Highlights wie einem Freundschaftsspiel einer Gemeindeauswahl gegen den Vereinspartner, der SSV Jahn Regensburg kommt mit seiner U19, einem sogenannten Legendenspiel beschließen.