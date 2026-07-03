Niederhausen feiert Jubiläum - Gemeinde-Auswahl vs. Jahn-Youngsters Der A-Klassist wird 60 Jahre alt und freut sich über das Gastspiel des Drittliga-Nachwuchs von red · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

Auf der schmucken Niederhausener Sportanlage kommt es am Sonntag zu einem interessanten Jubiläumsspiel – Foto: Charly Becherer

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Sportlich hat der VfR Niederhausen zwar seit geraumer Zeit nicht mehr viel Grunde zu Freude, dennoch lässt sich der kleine Dorfklub aus der Marktgemeinde Reisbach nicht unterkriegen und hat auch für in ein paar Wochen beginnende Spielzeit wieder zwei Herrenmannschaften gemeldet. Am Wochenende feiert der Verein sein 60-jähriges Gründungsfest und bekommt zu diesem Anlass prominenten Besuch. Am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) gastiert die U19 des SSV Jahn Regensburg im Stadion Stegau und wird gegen eine Auswahlmannschaft, die sich aus den vier dem Markt Reisbach angehörenden Vereine zusammensetzt, antreten.

Angeführt wird das Aufgebot von Korbinian Stuckenberger, der erst vor ein paar Wochen vom Landesligisten FC Dingolfing zu seinem Heimatverein SpVgg Haberskirchen zurückkehrte. Die A-Junioren des Drittligisten wetteifern in der DFB-Nachwuchsliga gegen namhafte Klubs wie den FC Bayern München, den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt um Punkte und Tore. SSV-Cheftrainer Wilko Bauer kommt mit seinem kompletten Kader nach Niederhausen. Das Spiel steht unter Leitung von Landesliga-Referee Fabian Birkmeier vom SV Niederleierndorf. Assistenten sind Christoph Schmaus vom FC Teugn und Bastian Tatar vom TSV Pfaffenberg. Der Eintritt ist natürlich frei und für das Wohl der Zuschauer mit Grillspezialitäten, Schweinebraten, Kaffee und Kuchen ist natürlich gesorgt.







Christoph Seidenböck (VfR Niederhausen)

Eric Maier (VfR Niederhausen)

Jakob Ivantsiv (VfR Niederhausen)

Michael Ettengruber (VfR Niederhausen)

Philip Faller (VfR Niederhausen)

Julian Tettinger (TV Reisbach)

Alexander Wallinger (TV Reisbach)

Markus Brecht (TV Reisbach)

Kevin Moosbauer (TV Reisbach)

Manuel Moosbauer (TV Reisbach)

Wolfgang Konrad (TV Reisbach)

Korbinian Stuckenberger (SpVgg Haberskirchen)

Jonas Busler (SpVgg Haberskirchen)

Michael Denk (SpVgg Haberskirchen)

Matthias Denk (SpVgg Haberskirchen)

Felix Berngehrer (SpVgg Haberskirchen)

Lukas Haschka (FC Griesbach)

Johannes Trapp (FC Griesbach)

Maximilian Huber (FC Griesbach)

Luis Will (FC Griesbach)

Markus Glück (FC Griesbach) Der Kader der Reisbacher Gemeindeauswahl:







