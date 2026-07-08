„Niedergang muss gestoppt werden": Viktoria holt sportlichen Leiter

– Foto: Sven Leifer

Das Präsidium des e.V., angeführt von Präsident Ulrich Brüggemann, erklärte kürzlich, dass „alles dafür getan werden muss, dass der Niedergang der 1. Männer-Mannschaft gestoppt und ein Neustart unter Führung des e.V. erfolgt."

Nach dem fast beispiellosen Absturz aus der 3. Liga bis ans Tabellenende der NOFV Oberliga Nord startet der FC Viktoria 1889 Berlin in der kommenden Saison in der Berlin-Liga neu. Hierfür wurde das Spielrecht von der Fußball-GmbH an den e.V. zurückgegeben, auch weil im Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes keine Kapitalgesellschaften zugelassen sind. Auch die U19 und die U17, die in der Regionalliga Nordost starten, spielen unter Führung des Vereins.

Hierfür hat der Verein nun eine entscheidende Position besetzt. Lars Schieler ist neuer sportlicher Leiter. Brüggemann erklärt: „Wir haben Lars Tätigkeit als Co-Trainer der 2. Männer-Mannschaft über einen längeren Zeitraum beobachtet und dabei festgestellt, dass er sich mit außerordentlichem Engagement und ausgezeichneter Expertise dieser Aufgabe gewidmet hat. Er kennt sich in dem Bereich, den er jetzt als sportlicher Leiter verantwortet, bestens aus, bringt viele neue Ideen ein, überzeugt in der Kommunikation mit den Mannschaften und dem Präsidium. Er ist ein echter Teamplayer. Genau das, was wir in dieser schwierigen Situation brauchen."

Schieler wirkte vor seiner Trainertätigkeit beim Landesliga-Team auch als ClubBerater beim Niedersächsischen Fußballverband und freut sich nun auf seine neue Aufgabe: „Für mich war klar, dass ich bei diesem Projekt mitarbeiten möchte. Viktoria hat mir vor eineinhalb Jahren ein Zuhause im Berliner Fußball geboten und jetzt möchte ich gern etwas zurückgeben. Unser Team ist seit wenigen Monaten hinter den Kulissen schon am Arbeiten und ich freue mich, Stück für Stück Viki wieder auf gesunde Füße zu stellen und den Platz zu verdienen, wo wir hingehören."