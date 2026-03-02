Niederemmel schockt Sirzenich spät und holt Punkt

Nächster Gegentreffer in Sicht? Kevin Noll und die SG Zewen verloren gegen den FSV Salmrohr haushoch mit 1:6. – Foto: Daniel Maes

Mit dem dritten Sieg in Folge festigte die Mosella ihren zweiten Tabellenrang. In einem von schwierigem Geläuf und Kampf geprägten Spiel erzielte Nico Schäfer das einzige Tor (40.). Die Saartal-SG begann schwungvoll, Lukas Kramp hatte nach zehn Minuten die Möglichkeit, mit einem Lupfer an Bendix Große vorbei in Führung zu gehen. Kurz nach Wiederbeginn war es erneut Kramp, der den Mosella-Torwart zu einer Glanztat zwang. Die Schweicher verpassten es auf der anderen Seite, den Vorsprung auszubauen, als Jens Schneider und Schäfer unkonzentriert vergaben. Die letzte große Chance, noch auf 1:1 zu stellen, ließ der eingewechselte Philipp Wallrich aus, dessen Kopfball in höchster Not von Nico Schmitt auf der Linie geklärt wurde. „Es war ausgeglichen von Anfang bis Ende, wir besaßen sogar ein leichtes Chancen-Plus. Doch wir haben es nicht geschafft, eine unserer guten Torchancen zu nutzen, weil immer ein Verteidigerbein dazwischen war. Ein Remis wäre mehr als gerecht gewesen“, kommentierte SG-Sportchef Philip Kramp eine „unverdiente Niederlage“. Schweichs Coach Thomas Schleimer meinte: „Wir wollten aus einer tiefen Ordnung agieren und schnell ins Umschaltspiel kommen. Auch wenn das Ergebnis glücklich ist, sind wir froh, den 2026er Auftakt erfolgreich gemeistert zu haben.“

Deutlich zu hoch ausgefallen ist der 5:1-Erfolg des Spitzenreiters gegen den abstiegsbedrohten SV Schleid. Tarforst gelang ein Blitzstart, legte durch Luca Quint (12.) und Fabian Wey (20.) schon nach 20 Minuten zwei Tore vor. Als der FSV nachließ, gelang den Eifelern durch Salvatore Mule nach Pass von Arthur Hartwick der 2:1-Anschlusstreffer (45.+1). Tarforst verpasste es anschließend, den knappen Vorsprung auszubauen, weil Dominic Grün im SV-Kasten einige Male glänzend reagierte. Dem Ausgleich nah war Marius Hugo, als er nach einem Steckpass von Boris Niesen am gut aufgelegten Felix Kloy im FSV-Kasten scheiterte (70.). Die Joker Felix Stüber (82.), Elias Heitkötter (85.) und Leon Schmid (89.) sorgten in der Schlussphase dafür, dass das Ergebnis standesgemäß ausfiel. „Starke 20 Minuten haben uns nicht die spielerische Sicherheit gebracht. Als wir unerklärlicherweise nachließen, kam Schleid heran. Zuvor müssen wir aber das dritte und vierte Tor machen. Am Ende ist der Sieg verdient, aber zu hoch ausgefallen“, resümierte Tarforsts Trainer Patrick Zöllner. Schleids Coach Taner Weins sprach von einem insgesamt guten Auftritt: „Es hätte wirklich alles passen müssen, um hier einen Punkt mitzunehmen. Wenn man drei Dinger binnen sieben Minuten eingeschenkt bekommt, ist das aber deutlich zu viel des Guten. Wir haben das Spiel lange offen gehalten, doch Tarforst hat eben auch Qualität von der Bank.“

SV Lüxem – SG Franzenheim ⇥3:1 (2:0)

Nach zuletzt sechs sieglosen Partien gelang dem SV Lüxem mit dem 3:1 erstmals wieder ein Dreier. Florian Schmitt sorgte nach Eckball von Benny Sorge per Kopf für die Führung (34.), die später Nils Schermann nach Flanke von Gaith Aswad per Kopf ausbaute (41). Franzenheim kam dann besser in die Partie, hatte bei einem Pfostenschuss von Mike Mokelke Pech. Im Anschluss an eine Ecke war Paul Bladt zum 2:1 zur Stelle (90.+1). Im Gegenzug sorgte Schermann nach Vorarbeit von Jonathan Süß aus stark abseitsverdächtiger Position für die Entscheidung (90.+2). „In den ersten 20 Minuten waren wir sehr nervös, produzierten viele Fehlpässe. Als wir dann besser reinkamen, haben wir zügig auf 2:0 gestellt. Bei einem Pfostenschuss hatten wir Glück. Am Ende waren die drei Punkte das Wichtigste“, urteilte ein erleichterter Lüxemer Spielertrainer Nico Hubo.

SG Ruwertal/Gutweiler – SG Geisfeld⇥ 1:0 (0:0)

Mit dem knappsten aller Ergebnisse holte die SG Ruwertal in Waldrach den nächsten Sieg. Das Tor des Tages erzielte Pascal Neumann in der 57. Minute, als eine sehenswerte Flanke von Nils Lehnert auf Tobias Krämer verlängert wurde, dieser auf Neumann ablegte und der dann aus Nahdistanz einnetzte. Bereits im ersten Durchgang hätten die Hausherren treffen können, doch Krämer, Fabian Eiden und Ruben Herres verfehlten das Ziel. Geisfeld operierte aus einem tiefen Verbund und versuchte es über lange Bälle. Die einzige Chance der Hochwälder resultierte aus einer Ecke von Sven Eckes. Geisfelds Fabian Weber sah nach Meckern die Gelb-Rote Karte (78.). Ruwertals Trainer Bastian Jung hatte keine Glanzleistung gesehen: „Wir haben vergessen, nach dem 1:0 unsere Chancen klarer auszuspielen und früher den Deckel drauf zu legen. Es war über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Wir haben gewonnen, drei Punkte, fertig.“

SG Wiesbaum – SV Mehring ⇥2:4 (1:1)

Simon Bleser brachte den Tabellensiebten aus der Vulkaneifel nach Foul an Jannek Hennes per Elfmeter nach 19 Minuten in Front, doch Matija Jankulica egalisierte mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:1-Halbzeitstand (36.). Mächtig Fahrt nahm die umkämpfte und temporeiche Partie im zweiten Durchgang auf, als Jan Niedenführ (63.) das Spiel drehte. Sechs Minuten später fand erneut Bleser mit einem Kopfball nach einem Eckball eine passende Antwort (69.). Der SVM hatte den längeren Atem und kam nach den Treffern von Spielertrainer Simon Monzel innerhalb von fünf Minuten noch auf die Siegerstraße (73., 78.). SG-Spielertrainer Marco Michels konstatierte eine „hochverdiente Niederlage. Das 1:0 hat uns nicht die erhoffte Sicherheit gegeben. Mehring war bereits in der ersten Halbzeit am Drücker. Der Doppelschlag durch Simon Monzel war der Genickbruch für uns. Nach dem 2:2 hatten wir auf die zweite Luft gehofft. Mehring wollte den Sieg einfach mehr“. SVM-Spielertrainer Monzel kommentierte: „Wir waren in den Zweikämpfen giftiger und aggressiver und waren auch fußballerisch gut.“

SV Sirzenich – SV Niederemmel ⇥1:1 (1:0)

Eine Überraschung beim Tabellendritten gelang Aufsteiger Niederemmel auf dem Udelfanger Kunstrasen. Zwar hatte Bastian Neises den SVS in der 35. Minute in Front geschossen, doch in der Folgezeit bekam Sirzenich seine optische Überlegenheit nicht in weitere Tore umgemünzt. Diese Nachlässigkeiten bestraften die Moselaner in der dritten Minute der Nachspielzeit, als dem eingewechselten Maxim Swoboda aus dem Gewühl heraus in Folge eines weiten Einwurfs gelang (90.+3). „In einem relativ chancenarmen Spiel haben wir defensiv eine starke Leistung gezeigt. Aufgrund der zweiten Halbzeit, als Sirzenich ab der 70. Minute abbaute, ist der Punkt nicht unverdient“, zog SVN-Trainer Sascha Kohr ein positives Fazit. „Es ist eine bittere Pille, die wir schlucken müssen. Neben dem Ergebnis ärgert mich die Verletzung von Bastian Neises umso mehr. Er wurde in einem Zweikampf hart angegangen und könnte längere Zeit ausfallen“, sagt SVS-Coach Tillmann Schweitzer.

SG Zewen – FSV Salmrohr ⇥1:6 (0:4)

Salmrohr ließ nichts anbrennen und erspielte sich einen von Beginn an ungefährdeten und hochverdienten 6:1-Erfolg. Mit einem Doppelschlag brachten Louis Thul per direktem Freistoß und Noah Wrusch mit einem satten Linksschuss die Gäste früh auf die Siegerstraße (9., 11.). Mit einem weiteren Doppelschlag kurz vor der Pause legte die Thömmes-Elf bereits nach 45 Minuten den Deckel drauf. Jan Brandscheid mit seinem achten Saisontreffer sowie erneut Louis Thul mit einem unwiderstehlichen Solo schraubten das Ergebnis auf 4:0 (40., 44.). Oliver Mennicke (58.) und Rasheed Eichhorn (66.) stellten in Halbzeit zwei auf 6:0, ehe Yannick Andreas mit einer tollen Einzelleistung den Ehrentreffer für die überforderten Hausherren markierte (76.).

Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – SG Mörschbach ⇥1:1 (1:1)

Ahbachs Torjäger Nico Clausen traf in der fünften Minute mit einem Lupfer nur den Pfosten, im Gegenzug war es Marvin Schultzki, der einen Konter zur Gästeführung abschloss (6.). Nachdem Routinier und Abwehrchef Daniel Clausen mit Muskelschmerzen an der Wade vom Feld musste, wurde es schwierig für Ahbach. Doch dessen Schwager Nico gelang mit einer tollen Einzelleistung per Schlenzer ins lange Eck der verdiente 1:1-Ausgleich (33.). Im zweiten Durchgang ließ Ahbach nach etlichen vergebenen Großchancen zwei Punkte liegen. „Es war ein schweres Auftaktspiel gegen eine körperlich starke und offensiv mit einigen sehr torgefährlichen Leuten gespickte Mannschaft. In der ersten Halbzeit hat uns Justin Hellenthal mit einigen Glanzparaden im Spiel gehalten, danach aber müssen wir das Spiel für uns entscheiden. Wir haben Einsatz, Kampf und Mentalität gezeigt, doch es waren zwei verlorene Punkte“, bilanzierte Ahbachs Trainer Roger Stoffels.