Niederbipp ohne Chance gegen hungrige Grenchner

Bei sommerlichen Bedingungen empfing der letztjährige Vizemeister FC Grenchen den Aufsteiger FC Niederbipp.
Obwohl es über die Sommerpause mehrere Wechsel in der Mannschaft gab, gehörte die Favoritenrolle den Uhrenstädtern. Im Spiel angekommen mussten sich die 190 Zuschauenden nicht lange gedulden bis zum 1. Tor, denn bereits nach gut 60 Sekunden stand die Anzeigetafel auf 1-0 für den FC Grenchen. Schrittwieser spielte den entscheidenden Pass auf Mitrovic, welcher zur frühen Führung traf. Der FC Niederbipp wollte reagieren und kam über einen Freistoss auch zur ersten Offensivaktion. Der Niederbipper pfefferte den Ball in die obere linke Ecke, allerdings packte Bähler im Grenchner Tor eine Glanzparade aus. Die Gastgeber waren weiterhin bemüht Tore zu schiessen, brandgefährlich wurde es dann wieder nach 12 Minuten über Müller und in Minute 21 nach einer Kombination von Ressil und Mitrovic. Nur 4 Minuten später bauten die Grenchner die Führung auf 2 Tore aus. Der auffällige Mitrovic behauptete sich einmal mehr im gegnerischen Strafraum wo er Zayas anspielte, welcher sich die Chance nicht mehr entgehen liess. Kurz vor der Pause drückten die Grenchner nochmals auf’s Gaspedal und so fiel nach einem Fehler in der Gästeabwehr auch noch das 3-0 vor der Pause.
Auch nach der Pause blieben die Blauweissen hungrig und so schoss Schrittwieser in der 52. Minute nach der Vorlage von Conde bereits das 4-0. Auch in Folge gab es weitere Chancen die Führung zu erhöhen, doch als in der 75. Minute der Niederbipper Kunz zu einer guten Aktion kam, war die FCG Abwehr gefordert, was jedoch nicht wie geplant ablief, da gerade einmal 2 Minuten später der Ehrentreffer zum 4-1 fiel. Poopalasingam hatte genügend Zeit für einen platzierten Schuss, welchen er dann in der unteren linken Ecke platzierte. Erneut ging es nur wenige Minuten bis zur nächsten Aktion für die Gäste, doch Veya brachte nicht genügend Kraft hinter das Leder und so war der Ball haltbar für Bähler. In den Schlussminuten waren es nochmals die Grenchner, welche das Tor suchten. In der 91. Minute traf dann noch der eingewechselte Catak zum Schlussresultat von 5-1.