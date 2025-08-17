Niederbipp ohne Chance gegen hungrige Grenchner

Obwohl es über die Sommerpause mehrere Wechsel in der Mannschaft gab, gehörte die Favoritenrolle den Uhrenstädtern. Im Spiel angekommen mussten sich die 190 Zuschauenden nicht lange gedulden bis zum 1. Tor, denn bereits nach gut 60 Sekunden stand die Anzeigetafel auf 1-0 für den FC Grenchen. Schrittwieser spielte den entscheidenden Pass auf Mitrovic, welcher zur frühen Führung traf. Der FC Niederbipp wollte reagieren und kam über einen Freistoss auch zur ersten Offensivaktion. Der Niederbipper pfefferte den Ball in die obere linke Ecke, allerdings packte Bähler im Grenchner Tor eine Glanzparade aus. Die Gastgeber waren weiterhin bemüht Tore zu schiessen, brandgefährlich wurde es dann wieder nach 12 Minuten über Müller und in Minute 21 nach einer Kombination von Ressil und Mitrovic. Nur 4 Minuten später bauten die Grenchner die Führung auf 2 Tore aus. Der auffällige Mitrovic behauptete sich einmal mehr im gegnerischen Strafraum wo er Zayas anspielte, welcher sich die Chance nicht mehr entgehen liess. Kurz vor der Pause drückten die Grenchner nochmals auf’s Gaspedal und so fiel nach einem Fehler in der Gästeabwehr auch noch das 3-0 vor der Pause.