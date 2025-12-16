NiederbayernTV-Cup: Drofa-Kreuzbandriss überschattet Vorturnier

Am vergangen Wochenende fanden die drei Vorturniere des NiederbayernTV-Cup statt, der traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag (Beginn: 12 Uhr) über die Bühne gehen wird. Überschattet wurde der Wettbewerb von der schweren Verletzung von Nico Drofa . Der Goalgetter von Kreisligist DJK-SV Dorfbach, der das Spielgerät in der laufenden Runde schon vierzehnmal in die Maschen setzte, riss sich im abschließenden Gruppenspiel gegen den SV Fürstenstein das Kreuzband. Zuvor zog sich sein Teamkamerad Johannes Krompaß bereits einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Der Tabellenvierte der Kreisliga Passau, der in seiner Staffel Zweiter wurde, sagt daraufhin seine Endrunden-Teilnahme ab.

"Nico hat am heutigen Dienstag die niederschmetternde Diagnose bekommen. Für uns ist das ein herber Schlag, da wir diesen Ausfall nicht kompensieren können", klagt Dorfbachs Coach Thomas Pfefferkorn, der nicht gut auf die Kicker des SV Fürstenstein zu sprechen ist: "Im letzten Gruppenspiel ist es für Fürstenstein ums Weiterkommen gegangen und der eine oder andere Spieler war deshalb scheinbar etwas übermotiviert. Es ging richtig hart zur Sache und die Geschichte mit Nico war der negative Höhepunkt, auch wenn wir weit davon entfernt sind, jemanden Absicht zu unterstellen. Für uns ist es trotzdem mehr als bescheiden."







Für Veranstalter FC Vilshofen ist der (verständliche) Dorfbach-Rückzug ein Problem. "Wir sind noch am Abklären, wer nachrücken wird", informiert FCV-Abteilungsleiter Marco Wellner. Die Besetzung des Final-Events kann sich durchaus sehen lassen. Neben Bayernligist und Titelverteidiger sind mit dem FC Künzing sowie der in der Vorrunde groß aufspielenden U23 des SV Schalding-Heining zwei spielstarke Bezirksligisten dabei. Souverän hat sich auch der designierte Kreisliga-Meister SpVgg Osterhofen qualifiziert.







Die vorläufige Endrundeneinteilung:

Gruppe A: FC Sturm Hauzenberg, SpVgg Osterhofen, FC Aunkirchen und ein noch offener Teilnehmer

Gruppe B: FC Künzing, SV Schalding-Heining II, TSV Eichendorf, SV Fürstenstein

Gruppe C: FC Vilshofen, SG Hintereben / Altreichenau, FC Windorf, TSV Pilsting





