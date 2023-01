Schwer zu halten: Dank seiner Geschwindigkeit verschafft sich Hannes Hobelsberger immer wieder den nötigen Platz. – Foto: Harry Rindler

Niederbayerns Newcomer: Osterhofens Bayerwaldturbo Hannes Hobelsberger Der 19-Jährige aus Ringelai (Lkr. Freyung-Grafenau) hat die Gunst der Stunde nach dem Mega-Umbruch bei der SpVgg genutzt

Des einen Leid ist des anderen Freud! Wie im richtigen Leben halt auch, gibt es im Fußball nicht immer nur schwarz und weiß. Wenn eine Tür zugeht, geht anderswo eine auf. Die SpVgg Osterhofen stand nach heftigen internen Querelen im Frühsommer kurz vor der Saison 2022/23 quasi ohne Mannschaft da. Pessimisten stimmten den Abgesang an, andere wiederum witterten ihre Chance. Einer davon: Hannes Hobelsberger. Frisch der A-Jugend beim SV Schalding-Heining entstiegen, klopfte der 19-Jährige einige Optionen ab, wie es denn für ihn am sinnvollsten im Herrenbereich weitergehen könnte. Bei der SpVgg Osterhofen wähnte er die Gelegenheit günstig, nach dem Mega-Umbruch zügig Spielzeit in der Landesliga zu bekommen. Nach einem halben Jahr kann Hobelsberger zufrieden konstatieren: Es hat sich gelohnt!

Dabei war der Wechsel nach Osterhofen durchaus mit einigem Risiko verbunden. Es hätte auch komplett schiefgehen können. "Die meisten hätten uns wohl da gesehen, wo im Moment der VfB Straubing steht", meint Hobelsberger. Die Gäubodenstädter fristen mit gerade einmal sieben Pünktchen ein tristes Dasein abgeschlagen am Tabellenende der Landesliga Mitte. Doch die SpVgg schlägt sich unter der Regie von Coach Christian Dullinger überraschend gut. Die völlig neuformierte Mannschaft fand schnell zusammen und steht zur Winterpause über dem ominösen Strich. Soll heißen: Der Klassenerhalt, den ihnen kaum jemand zugetraut hätte, ist für Osterhofen in der Frühjahrsrunde absolut im Bereich des Möglichen.



Und Hannes Hobelsberger hat daran seinen Anteil! Sein fußballerisches ABC hat er im Jugendbereich bei der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf und dem SV Schalding-Heining gelernt. Der 19-Jährige ist auf der offensiven Außenbahn eine der Entdeckungen der bisherigen Saison. "Die ersten vier, fünf Spiele habe ich schon gebraucht, um reinzufinden. Aber unser Trainer Christian Dullinger und auch die Verantwortlichen um Helmut Lemberger haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich denke, im Anschluss habe ich meine Sache recht gut gemacht", meint Hobelsberger. Wohl war, der Youngster hat sich einen Stammplatz erkämpft, mit seiner Schnelligkeit und seiner Aggressivität sorgt er über die Flügel immer wieder für Alarm beim Gegner. Immerhin vier Treffer sind ihm auch schon gelungen.





Viel Grund zum Lachen hatte Hannes Hobelsberger (li.) in seinem ersten Halbjahr in Osterhofen. Es läuft gut für den 19-Jährigen. – Foto: Harry Rindler





Was Hobelsberger zusätzlich auszeichnet - und in jungen Jahren alles andere als selbstverständlich ist: Er ist keiner, der sich wegduckt, wenn`s mal nicht so läuft. "Ich bin weit davon entfernt, mich bereits als Führungsspieler zu bezeichnen. Aber ich kann auf dem Platz schon laut werden und möchte meine Mitspieler wachrütteln, wenn etwas nicht passt. Ich würde mich auf dem Platz als emotional bezeichnen."



Vor seinem Wechsel in die Herzogstadt hatte Hobelsberger mit Osterhofen wenig Berührungspunkte. Er ist in Ringelai (Landkreis Freyung-Grafenau) im Bayerischen Wald zuhause, von dort aus sind es fast 60 Kilometer bis nach Osterhofen. "Ja, von daheim aus ist es schon ein ganz schönes Eck", lacht Hobelsberger, aber: "Ich wohne in Passau, studiere an der Uni Mathe und Sport für Lehramt Realschule. Von Passau aus ist es gar nicht so tragisch, innerhalb einer knappen halben Stunde bin ich in Osterhofen."

