Levin Ramstetter (am Ball) hat sich als Ankurbler im defensiven Mittelfeld des SV Erlbach einen Namen gemacht. – Foto: Alfred Brumbauer

Niederbayerns Newcomer: Levin Ramstetter, Erlbachs Dauerbrenner Der 20-Jährige aus Reut im Landkreis Rottal-Inn ist mittlerweile ein Fixpunkt beim Bayernliga-Aufsteiger

Er zählt zu den Entdeckungen der bisherigen Spielzeit in der Bayernliga Süd: Levin Ramstetter aus Reut im Landkreis Rottal-Inn. Der 20-Jährige kam Ende August 2021 aus der Jugend des SV Wacker Burghausen zum SV Erlbach und entpuppte sich schnell als wertvolle Verstärkung für die Truppe um Spielertrainer Lukas Lechner. Der Youngster trug seinen Teil dazu bei, dass die Erlbacher die Meisterschaft in der Landesliga Südost einfahren und damit in die Bayernliga zurückkehren konnten. In der zweithöchsten Amateurklasse startet Ramstetter in dieser Saison richtig durch und ist als defensiver Mittelfeldspieler aus der ersten Elf des Aufsteigers nicht mehr wegzudenken. Sein Coach jedenfalls würde ihn nur äußerst ungern missen wollen: "Levin hat sich ganz toll entwickelt, ist absoluter Stammspieler und macht das richtig stark auf der Sechserposition. Auch menschlich ein ganz feiner Kerl", sagt Lukas Lechner. Kurz vor Weihnachten hatte FuPa die Gelegenheit, sich mit dem Elektrotechnik-Studenten ein wenig ausführlicher zu unterhalten.

FuPa: Levin, das erste Halbjahr in der Bayernliga liegt hinter dir. Bemerkenswert: Du hast alle 21 Partien von Beginn an absolviert.

Levin Ramstetter (20): Im Vergleich zur Landesliga ist das schon nochmal ein ganz schöner Sprung. Ich habe ein paar Partien gebraucht, bis ich richtig reingefunden habe. Mittlerweile habe ich mich akklimatisiert. Die Bayernliga ist im Moment genau das Richtige für mich.





Erzähl doch mal, wie bist du nach Erlbach gekommen.

Zwei gute Freunde von mir, Nico Barth und Michel Schiedermair, die mit mir in der Jugend in Burghausen waren, sind schon vor mir nach Erlbach gekommen und haben mir immer vorgeschwärmt, wie toll die Stimmung doch in Erlbach sei. (lacht)





Und haben sie recht gehabt?

Absolut! Die Stimmung ist richtig geil. Man muss sich nur mal unseren Zuschauerschnitt von knapp 600 ansehen. Da ist richtig was geboten, da geht’s ab.







– Foto: Alfred Brumbauer





Die Position im defensiven Mittelfeld vor der Abwehr ist eine unheimlich wichtige. Was bringst du mit, um dem SV Erlbach in der Bayernliga weiterzuhelfen?

Ich würde sagen, dass ich über eine gute Technik verfüge, sehr zweikampfstark bin und eine recht gute Übersicht besitze. Viel laufen können sollte man auf dieser Position auch. (lacht)





Zu verbessern gibt’s dennoch immer etwas. Woran musst du in erster Linie arbeiten?

Ich arbeite gerade an meiner Athletik, in der Hinsicht muss ich noch zulegen. Und meinen Antritt kann ich definitiv auch noch verbessern.





Weihnachtszeit ist Wunschzeit. Wovon träumt der Fußballer Levin Ramstetter?

Ha, gute Frage. (überlegt) Als junger Spieler in der Bayernliga hat man glaub ich immer noch so ein wenig den Traum vom Profifußball im Hinterkopf. Da müsste aber sehr viel zusammenkommen. Ich denke, ein realistisches Ziel ist es, irgendwann in der Regionalliga zu spielen. Da möchte ich hin. Aber bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich fühle mich im Moment in Erlbach bestens aufgehoben. (lacht)







Levin Ramstetter (re.) hetzt Dachaus Sebastiano Nappo. Aufgrund seiner Zweikampfstärke ist der 20-Jährige im Mittelfeld der Erlbacher gesetzt. – Foto: Sven Leifer





Du hast fast deine gesamte Jugendzeit beim SV Wacker Burghausen verbracht, unweit deines Heimatortes Reut. Du sprichst vom Ziel Regionalliga, Burghausen ist in Liga vier mit dem Stadion, den Gegebenheiten und der Geschichte eine äußerst attraktive Adresse. Wäre eine Rückkehr eines Tages denkbar?

Ich war viele Jahre beim SV Wacker und bin dem Verein dadurch natürlich immer noch emotional verbunden. Im Moment wäre es aber mit meinem Studium in Landshut ein bissl schwierig zu verbinden. (schmunzelt)





Letzte Frage: Wie verbringst du die Weihnachtstage?

Ganz klassisch daheim mit der Familie. Nach den Feiertagen geht’s für ein paar Tage zum Skifahren nach Mayrhofen im Zillertal.



