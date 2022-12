Hauzenbergs Sturmentdeckung des Jahres 2022: Julian Liebenow. – Foto: Robert Geisler | SP4ORT.de

Niederbayerns Newcomer: Julian Liebenow, eine echte Nummer 9 Ein Jahr Landesliga, 23 Treffer: Der 22-Jährige hat beim FC Sturm Hauzenberg voll eingeschlagen

"Julian ist ein junger und hochtalentierter Spieler, den wir schon längere Zeit beobachten." Mit diesen Worten begründete Hauzenbergs Sportlicher Leiter Markus Reischl vor ziemlich genau einem Jahr den Wechsel eines damals 21-jährigen Kreisligastürmers an den Staffelberg. Und was soll man sagen: Gratulation FC Sturm, gut beobachtet! Während sich die Konkurrenz wohl gedacht hat: Naja, ein Stürmer aus der Kreisliga, wie gut kann der schon sein, haben sich die Hauzenberger still und heimlich ins Fäustchen gelacht. Abwarten, Freunde!

Halbe Sachen mag Julian Liebenow nicht gerne. Ein bissal kicken, einmal die Woche Training, passt doch eh? Nein, nicht mit dem gebürtigen Rudertinger (Lkr. Passau)! "Ich hätte schon früher in die Landesliga wechseln können, der Aufwand ließ sich aber damals nicht mit meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten vereinbaren. Ich möchte in jedem Training da sein, das ist mir wichtig." Aufgrund seiner beruflichen Situation verharrte er quasi bei Tiefenbach in der Kreisliga in Lauerstellung. Vor einem Jahr dann passten die Rahmenbedingungen, der FC Sturm schnappte zu. Ein Glücksgriff! Denn der mittlerweile 22-Jährige hat voll eingeschlagen. Anlaufschwierigkeiten? Kennt er nicht. Im Kalenderjahr 2022 hat der Angreifer in 33 Partien 23 Treffer erzielt - eine bärenstarke Quote, noch dazu für einen Newcomer!





Schwer zu stoppen: Julian Liebenow hat im Kalenderjahr 2022 starke 23 Treffer erzielt. – Foto: Stefan Glötzl





Julian Liebenow verkörpert die Art Spielertyp, die Fußball-Deutschland im Moment so sehr fehlt: Eine echte Nummer 9! Ein Knipser eben. "Das System bei uns in Hauzenberg kommt meiner Spielweise sehr entgegen. Wir agieren sehr viel über die Außen, von wo dann die Bälle in die Box fliegen. Ich steh`halt dann da und drück`die Dinger rein. Ich würde mich daher als geradlinigen Spieler bezeichnen", grinst er. Wer allerdings denkt, Liebenow würde alles einfach so in den Schoß fallen, der irrt sich. Nach der Devise: Von nichts kommt nichts! "Wir haben dreimal die Woche Training, und da schau ich schon, dass ich in jedem Training bin. Für mich ganz wichtig, du erfährst schon im ersten Training der Woche Dinge über den Gegner, entwickelst ein Gespür für das nächste Match. Das brauche ich einfach für mein Spiel und hilft mir ungemein weiter", verrät der Torjäger. Wie ein Schwamm saugt er alles auf, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein.

Drei Angebote von Regionalligisten.



Julian Liebenow auf einen reinen Strafraumstürmer zu reduzieren, würde ihm aber nicht gerecht werden. "Es ist jetzt nicht so, dass ich mit dem Ball nichts anfangen könnte oder nicht schnell wäre", lacht er und zieht augenzwinkernd einen Vergleich: "Ich würde sagen ich bin so eine Mischung aus Mario Gomez und Robert Lewandowski." 20 Treffer hat er sich als persönliches Saisonziel gesetzt. Diese Marke sollte er im Frühjahr locker reißen, schließlich fehlen dazu nur noch sechs Einschüsse. Seine steile Entwicklung haben natürlich nicht nur die Fußballfreunde unterm Staffelberg mitbekommen. Das gesteigerte Interesse an seiner Person hat er bereits zur Kenntnis genommen. "Ich habe in diesem Winter Angebote von drei Regionalligisten erhalten", erzählt er. Im Moment sei das aber noch kein Thema für ihn. Zum einen fühlt er sich im familiären Umfeld der Hauzenberger bestens aufgehoben, zum anderen absolviert er gerade eine berufliche Weiterbildung in Bad Birnbach.





– Foto: Robert Geisler | SP4ORT.de





In nicht allzu ferner Zukunft könnte das Thema aber auf den Tisch kommen. "Ich will so hoch wie möglich spielen, daraus mache ich kein Geheimnis." In nächster Zeit dürften aber sicher noch die Sturm-Anhänger ihre Freude mit ihm haben. Am 30. Januar 2023 starten die Hauzenberger in die Vorbereitung, bis dahin hält sich Liebenow mit Laufeinheiten und Fitnessstudio-Besuchen fit. Im Frühjahr wollen seine Kollegen und er nochmal angreifen. "Es wäre mehr drin gewesen", sagt er. Diese Aussage passt zum fleißigen Youngster. Zufrieden zu stellen ist Hauzenbergs Nummer 9 so schnell nicht.