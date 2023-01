Francisco Manasse (re.) wirbelt auf der rechten Seite des SSV Eggenfelden. – Foto: Alfred Brumbauer

Niederbayerns Newcomer: Francisco Manasse, Eggenfeldens Flügelflitzer Im Alter von 19 ein wichtiger Faktor im Spiel des Landesligisten

Der SSV Eggenfelden spielt bislang eine mehr als ordentliche Runde in der Landesliga Südost. Ein 19-jähriger Youngster konnte sich dabei in den Vordergrund spielen: Francisco Manasse aus Pfarrkirchen (Lkr. Rottal-Inn) beackert die rechte Außenbahn beim "V" und hat sich einen Platz in der ersten Elf erkämpft.

Im Sommer 2021 kam das Talent aus der U19 des SV Wacker Burghausen nach Eggenfelden. "Ich hätte noch A-Jugend spielen dürfen, habe mich dann aber für den Schritt zum SSV entschieden. Dadurch konnte ich schon sehr früh Erfahrungen im Herrenbereich sammeln, was mir sicher nicht geschadet hat", berichtet Francisco Manasse, der in diesem Jahr am Gymnasium in Pfarrkirchen sein Abitur absolviert hat und nun in Burghausen BWL studiert. Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer sagte bei der Verpflichtung: "Mane ist ein junger, top ausgebildeter Spieler, der über eine enorme Schnelligkeit und Dynamik verfügt. Zudem ist er ein toller Charakter, der sehr gut in unser Team passt."





Brauchte Manasse in der vergangenen Spielzeit verständlicherweise noch einige Zeit, um sich im Herrenbereich zurechtzufinden, ist er in der laufenden Spielzeit von Anfang an voll auf der Höhe. "Der Sprung zum Stammspieler ist mir gelungen. Ich denke schon, dass ich ein wichtiger Bestandteil der Eggenfeldner Mannschaft bin." Als rechter Außenverteidiger oder auf der Außenbahn fühlt er sich am wohlsten. Die Linie rauf und runter, da kommt seine Dynamik am besten zum Tragen. Zudem ist er ein Spieler, der ins Dribbling geht und sich im Eins-gegen-Eins behaupten kann.





– Foto: Thomas Martner







Seine ersten fußballerische Gehversuche hat Francisco Manasse beim TuS 1860 Pfarrkirchen unternommen. "Im Alter von sechs Jahren bin ich zur TuS gekommen." Im Teenageralter zog es ihn zum SV Wacker Burghausen, wo er eine qualitativ hochwertige Ausbildung genoss, die ihm jetzt zugute kommt. Freilich hat er gerade im jungen Alter von 19 Jahren noch in vielen Bereichen Luft nach oben. Was ihm spontan einfällt? "An meinem Passspiel muss ich mit Sicherheit noch feilen, taktisch muss ich auch noch einiges dazulernen. Und ich muss in den Zweikämpfen noch abgezockter werden", schmunzelt er.





Was noch alles in seinem Fußballerleben auf ihn zukommen wird, davon will er sich überraschen lassen. "Da mach ich mir ehrlich gesagt keinen großen Kopf. Ich möchte in einigen Jahren das Zeug dazu haben, in der Regionalliga spielen zu können. Aber da setz`ich mich überhaupt nicht unter Druck", lacht Francisco Manasse. In Eggenfelden werden sie sicher noch viel Freude haben an ihrem Flügelflitzer.