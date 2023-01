Christoph Szili (am Ball) hat in dieser Spielzeit noch keine Sekunde verpasst. – Foto: Harry Rindler

Niederbayerns Newcomer: Deggendorfs Duracell-Hase Christoph Szili Der 21-jährige Innenverteidiger hat bislang in der Landesliga keine Sekunde verpasst

Der Duracell-Hase schaffte es in den 1980er und 1990er Jahren zu wahrer Berühmtheit. Mit dem kleinen Stofftier wurden im deutschen Fernsehen Batterien mit besonders langer Haltbarkeit beworben. Kernaussage: Er läuft und läuft und läuft... An dieser Stelle wären wir bei Christoph Szili, dem Dauerbrenner der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf in der Landesliga-Saison 2022/23. Der 21-Jährige hat bislang keine Sekunde verpasst, stand in allen 20 Partien von An- bis Abpfiff auf dem Platz. Das Deggendorfer Eigengewächs hat sich zum unumstrittenen Stammspieler in der Innenverteidigung gemausert.

So stellen sich das die grün-weißen Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Andreas Schäfer vor: Der gebürtige Schöllnacher (Lkr. Deggendorf) Christoph Szili kam im Alter von elf Jahren zur SpVgg, genoss eine "tolle Ausbildung" im Jugendbereich, wie er selber sagt, und hat den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Aber: Von nichts kommt nichts! Dieses Arbeitsethos hat sich der gelernte Bankkaufmann zu Herzen genommen. "Ich bin sehr ehrgeizig und versuche wirklich in jedes Training zu gehen. In der bisherigen Saison habe ich erst eine einzige Einheit verpasst. Ich komme auf 98 Prozent Trainingsbeteiligung. Das weiß ich, weil unser Trainer Tom Seidl in dem Bereich penibel Statistik führt", lacht er.



»Ich würde mich schon ein wenig als ekligen Spieler bezeichnen.«









Es kommt also nicht von ungefähr, dass der Name Szili für große Konstanz in der Deggendorfer Defensive steht. "Ich gebe in jedem Training Gas und will mich immer verbessern. Die Null muss stehen, das ist meine Devise", grinst er. Worte, die jeder Coach mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen würde. Gegentore nimmt er persönlich. Fleißig, einsatzfreudig, lernwillig - ein Musterschüler wenn man so will. Christoph Szili fällt im Abwehrzentrum durch seine Dynamik, Zweikampf- und Kopfballstärke auf. Ein Spieler, den man lieber in der eigenen Mannschaft weiß, wie er grinsend zugibt: "Ich glaube, dass gegen mich keiner gerne spielt. Ich würde mich schon ein wenig als ekligen Spieler bezeichnen."







Weiß sich durchzusetzen: Christoph Szili (links). – Foto: Alfred Brumbauer







Dank seines Ehrgeizes ist ihm nach der Meisterschaft im Sommer der Sprung von der Bezirksliga in die Landesliga gelungen. Gibt er sich damit zufrieden? "Ein bis zwei Klassen darf es schon noch nach oben gehen", schmunzelt er. Auf ihn ist Verlass hinten drin, zudem fällt er so gut wie nie aus. Das weckt natürlich auch das Interesse bei der Konkurrenz. "Es gibt durchaus Angebote aus höheren Klassen. Das ehrt mich auch, aber im Moment konzentriere ich mich nur auf Deggendorf und auf den Klassenerhalt. Was dann im Sommer passiert, das werden wir sehen." Für die Frühjahrsrunde hat er sich fest vorgenommen, seine Kopfballstärke vor allem auch in der Offensive noch effektiver zum Tragen zu bringen. "Ein paar Tore mehr dürfen es schon sein", meint er. Derzeit muss er seinen Eifer allerdings ein wenig zügeln. Mittelhandbruch! "Vier bis sechs Wochen muss ich eine Schiene tragen. Trainieren werde ich aber trotzdem, nur eben auf Zweikämpfe muss ich in der anstehenden Vorbereitung zunächst noch verzichten. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass ich bis zum Saisonstart am 28. Februar in Straubing fit bin." Das würde auch nicht zu Christoph Szilis Ehrgeiz passen, wenn ausgerechnet er, der Dauerbrenner, das erste Spiel nach der langen Pause verpassen sollte. Nach dem Motto: Er läuft und läuft und läuft...