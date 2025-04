Niederbayerns Meister: Die ersten Champions stehen fest!

Ihre Hausaufgaben hatte die DJK Holzfreyung bereits am Samstag erledigt und den SV Kropfmühl mit 3:0 besiegt. Weil tags darauf erst Rivale Wildenranna dran war, hieß es noch ein wenig warten. Viele Holzfreyunger reisten daher am Sonntag zum Spiel SG Prag/Fürsteneck gegen den SV Wildenranna. Und die Hausherren enttäuschten die ungewöhnlichen Besucher nicht. Durch das 1:1 sind die Holzfreyunger vorzeitig Meister. Bester Sturm, beste Abwehr, von 21 Spielen 19 gewonnen - die Zahlen eines Champions. Mindestens die Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft fiel bereits am Ostermontag. Im Spitzenspiel zu Gast in Wildeneranna hatten die Holzfreyunger keinen Zweifel mehr aufkommen lassen und hatten sich souverän mit 4:1 durchgesetzt. Verdienter Titel für die DJK und herzlichen Glückwunsch!