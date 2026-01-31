 2026-01-27T15:58:05.997Z

Testspiel

Niederbayerns Elite legt los: »Schade ist nur das Ergebnis«

Testspiele in Niederbayern - Samstag: Seebach schlägt Teisbach +++ Vornbach ärgert Schalding +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Mitte
Vornbach

Auch wenn das Geläuf aufgrund der weitum winterlichen Verhältnisse etwas holprig ist: Endlich rollt der Ball wieder! Am letzten Tag des Januars ist die niederbayerische Fußballelite in die Testspielphase gestartet. Regionalligist Hankofen war im Einsatz. Genauso die beiden Bayernligisten Schalding-Heining und Hauzenberg. Und darüber hinaus noch einige Landesligisten.

Heute, 16:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn II
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
16:00

Heute, 11:15 Uhr
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
2
0
Abpfiff

Florian Baumgart (Trainer, Teisbach): "Ein ordentlicher erster Test bei besten äußeren Bedingungen gegen einen wie immer sehr spielstarken und robusten Gegner. Wir hatten einige gute Phasen und können wichtige Schlüsse aus dem Spiel ziehen. Das Ergebnis ist zweitrangig, selbstverständlich aber ein verdienter Sieg für den TSV Seebach - auch wenn die beiden Gegentore Geschenke von uns waren."

Heute, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
3
1
Abpfiff
+Video

Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Sehr guter erster Test, wir haben uns echt sehr gut verkauft. Eigentlich über den Großteil der Partie hinweg eine Begegnung auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit haben wir viel gewechselt. Und auch die Jungs, die reingekommen sind, haben es gut gemacht. Schade ist eigentlich nur das Ergebnis. Denn auch wir hatten unsere Chancen... Auf diesen Test kann man gut aufbauen!"

Heute, 14:00 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
1
6
Abpfiff

Ein ausführlicher Nachbericht dieser Partie folgt zeitnah

--> Hier geht's zu allen Testspielen in Niederbayern am Samstag (einfach klicken)