Niederbayerns Elite legt los: »Schade ist nur das Ergebnis«

Florian Baumgart (Trainer, Teisbach): "Ein ordentlicher erster Test bei besten äußeren Bedingungen gegen einen wie immer sehr spielstarken und robusten Gegner. Wir hatten einige gute Phasen und können wichtige Schlüsse aus dem Spiel ziehen. Das Ergebnis ist zweitrangig, selbstverständlich aber ein verdienter Sieg für den TSV Seebach - auch wenn die beiden Gegentore Geschenke von uns waren."

Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Sehr guter erster Test, wir haben uns echt sehr gut verkauft. Eigentlich über den Großteil der Partie hinweg eine Begegnung auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit haben wir viel gewechselt. Und auch die Jungs, die reingekommen sind, haben es gut gemacht. Schade ist eigentlich nur das Ergebnis. Denn auch wir hatten unsere Chancen... Auf diesen Test kann man gut aufbauen!"

Ein ausführlicher Nachbericht dieser Partie folgt zeitnah

