NIEDERBAYERN TV-Cup: »Resonanz ist bislang enttäuschend« Für das traditionelle Hallenturnier des FC Vilshofen am 2. Weihnachtsfeiertag haben sich bisher nur wenige Teams angemeldet

Über Jahrzehnte war das Hallenturnier des FC Vilshofen am 2. Weihnachtsfeiertag ein echtes Event. Massenweise strömten die Zuschauer an die Dreifachturnhalle an der Asamstraße. In den "goldenen Zeiten" kämpften mehr als 50 Vereine in der Vorrunde um die begehrten Tickets für das Finalturnier. Die Realität sieht jedoch inzwischen komplett anders aus, denn es finden sich nur noch wenige Teams, die Interesse am Bandenkick haben.

"Die Resonanz ist bislang enttäuschend. Für die Vorturniere haben sich erst 13 Vereine angemeldet. Wir würden unbedingt noch einige Mannschaften brauchen", sagt Vilshofens Abteilungleiter Marco Wellner. Ohnehin wurde das Endturnier in der jüngeren Vergangenheit bereits geupdatet. 12 Klubs wurden in drei Vierergruppen unterteilt, von denen sich die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel sowie die beiden besten Dritten für das Viertelfinale qualifizieren. "Wenn wir nicht noch ein paar Teilnehmer bekommen, müssen wir auf überlegen, ob wir nicht auf zehn Vereine runtergehen. Das möchten wir aber vermeiden", erklärt Wellner, der hofft, dass sich noch der eine oder andere Interessent findet.





Durchaus sehen lassen können sich die Geldpreise. Für den Turniersieger gibt es 1000 Euro, der Zweitplatzierte nimmt immerhin noch 600 Euro mit nach Hause, Platz 3 wird

mit 300 Euro versüßt und der Vierte erspielt sich auch immerhin noch 150 Euro.







Die Vorturniere sind für den 13. und 14. Dezember (Terminwünsche möglich) geplant. Das Endturnier startet traditionell am 2. Weihnachtsfeiertag um 12 Uhr.



