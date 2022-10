Niederbayern-Connection reaktiviert: Zellner rückt an Weinzierls Seite Tobias Zellner wird neuer Co-Trainer beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg

Der Posten des Assistenztrainers ist kurzfristig frei geworden, weil Co-Trainer Ersan Parlatan sich mit sofortiger Wirkung den Kickers Offenbach angeschlossen hat. Der 45-Jährige wurde am heutigen Mittwoch als Chefcoach der Hessen vorgestellt. Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg, erklärt in eine Pressemitteilung: "Wir haben Ersan, der in den wenigen Wochen beim Club einen guten Job gemacht hat, auf Wunsch von Robert Klauß für die vakante Co-Trainer-Position geholt. Jetzt ergibt sich für ihn eine neue Möglichkeit, die er aus nachvollziehbaren Gründen annehmen wollte. Mit Tobias holen wir einen erfahrenen, kompetenten Assistenten an die Seite von Markus Weinzierl. Beide harmonieren miteinander, haben in der Vergangenheit schon eng miteinander gearbeitet und kennen sich gut."



Tobias Zellner und Markus Weinziel kennen sich bestens aus gemeinsamen Jahren beim SSV Jahn Regensburg. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2011 wurde Publikumsliebling Zellner in die Vorstandschaft des Jahn gewählt, nur ein Jahr später folgte er Weinzierl in die Bundesliga zum FC Augsburg, wo er als Co-Trainer arbeitete. Das Duo zog es 2016 gemeinsam zum FC Schalke 04, wo der Erfolg allerdings ausblieb. In der vergangenen Saison 2021/22 arbeiteten Weinziel und Zellner wieder für den FC Augsburg und schafften erneut den Klassenerhalt in der Bundesliga. Nun will die Niederbayern-Connection den strauchelnden "Club" aus Nürnberg in der zweiten Liga in die Spur bringen. Damit schließt sich auch für Zellner, der in Deggendorf geboren wurde, ein Kreis. Von seinem Heimatverein SV Bischofsmais ging`s nämlich über den 1. FC Miltach 1998 zum damaligen Bundesligisten 1. FC Nürnberg.