Niederbayerischer Weltpokal-Sieger tippt zehn regionale Spiele

Als Spielertrainer führte der Vollblutfußballer den FC Aunkirchen in den 80er Jahren unter anderem in die Landesliga, die damals die vierthöchste Klasse war. Später stand Arbinger beim 1. FC Passau in der Bayernliga an der Seitenlinie und betreute unter anderem auch den damaligen Landesligisten SV Schalding-Heining. Als Nachwuchstrainer führte er die U19 des SV Wacker Burghausen 2006 in die Junioren-Bundesliga und war anschließend beim Profiteam der Salzachstädter 2007 für ein halbes Jahr Interimstrainer der Zweitliga-Mannschaft. Sein letztes Trainer-Engagement hatte Arbinger beim SV Hebertsfelden, den er von 2016 bis 2018 in der Bezirksliga anleitete.







Ein Trainer-Comeback ist für den Ex-Profi kein Thema mehr. "Man soll im Leben nichts ausschließen, aber das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen", schmunzelt der sympathische Fußball-Fachmann, der für seine humorvolle Art bekannt ist. Der Fußball spielt im Leben des früheren Sportgeschäftsinhabers aber nach wie vor eine Rolle: "Ich schaue mir regelmäßig Spiele an. Am Dienstag war ich beim FC Bayern im Stadion, aber auch in der Region bin ich gerne vor Ort. Neulich war ich beim FC Vilshofen. Am Wochenende kann es sein, dass ich mir den 1. FC Passau ansehe. Ich verfolge alles nach wie vor mit großem Interesse."





Etwas Wehmut bereitet Arbinger, dass es in Niederbayern nur mehr wenige Vereine gibt, die im Konzert der Großen mitmischen können: "Dafür gibt es sicherlich viele Gründe. Aber wenn man heutzutage beispielsweise Regionalliga spielen will, dann sind ein guter - und vor allem nachhaltiger - Sponsor sowie sportliche Kompetenz in der Führungsebene unabdingbar. Vereine wie Schalding und Hankofen machen es gut, stoßen aber an ihre Grenzen. Vilzing hat da beispielsweise mit einem großen Geldgeber wie der Firma Zollner ganz andere Möglichkeiten, aber mit Leuten wie Roland Dachauer und Sepp Beller in den letzten Jahren auch Verantwortliche, die etwas vom Fußball verstehen. Eigentlich müsste die SpVgg Landshut der führende Verein in Niederbayern sein. Aber ich bin von dort zu weit weg, um einschätzen zu können, warum bei der Spiele nicht mehr zusammengeht."





Es gibt aber aus Sicht von Arbinger auch ein paar Lichtblicke. "Ein Verein wie die DJK Vornbach zeigt eindrucksvoll, dass man mit guter und nachhaltiger Arbeit etwas erreichen kann. Auch in diesem Klub sind Personen am Werk, die Ahnung von der Sache haben."





Wir haben Fred Arbinger gebeten, zehn regionale Spiele zu tippen, die am Wochenende auf dem Programm stehen.





Regionalliga Bayern

Würzburger Kickers - SpVgg Hankofen-Hailing 1:1



Bayernliga Süd

SV Erlbach - SV Schalding-Heining 2:2



Landesliga Mitte

TSV Seebach - TSV Bogen 2:0

FC Sturm Hauzenberg - SpVgg Landshut 2:1

1. FC Passau - SpVgg Lam 1:0



Bezirksliga Ost

SV Schöfweg - SpVgg Osterhofen 0:3

DJK Vornbach - SpVgg Ruhmannsfelden 1:1



Bezirksliga West

TuS Pfarrkirchen - SV Neufraunhofen 1:2

FC Teisbach - FC Ergolding 0:1