Niederbayerischer Bezirkstag: Personelle Weichen sind gestellt

– Foto: Karin Steinert

An diesem Freitag (20. März 2026) stellen die Delegierten ab 19 Uhr im Bürgersaal Plattling (Werkstraße 19, 94447 Plattling) die Weichen für die kommenden vier Jahre im Fußball-Bezirk Niederbayern. Beim vorletzten der insgesamt sieben Bezirkstage stellt sich der niederbayerische Bezirks-Vorsitzende Harald Haase zur Wiederwahl. Einen Tag später (Samstag, 21. März 2026) findet dann in Schwabach der letzte der sieben Bezirkstage 2026 in Mittelfranken statt. Den Abschluss des BFV-Wahljahres bildet der 27. Ordentliche Verbandstag am 8. und 9. Mai 2026 im niederbayerischen Bad Gögging.

Im Blickpunkt des Bezirkstags im Bürgersaal steht vor allem die Wahl des niederbayerischen Führungsteams. Zudem sind die Delegierten nach ihrer Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb und einem beim Kreistag Niederbayern Ost angenommenen Antrag von neun Vereinen auf Änderung der Spielordnung gefragt. Wie schon bei den 22 Kreistagen und den bisher absolvierten Bezirkstagen wird BFV-Präsident Christoph Kern auch in Plattling vor Ort sein. Als weiteres Highlight wartet eine Scheckübergabe der BFV-Sozialstiftung.

Harald Haase (53) aus Zwiesel, der den Bezirk bereits seit Februar 2018 leitet, stellt sich den Delegierten zur Wiederwahl als Vorsitzender. Ebenso wollen auch Gisela Raml (60, Grafenau) als Vorsitzende des Bezirks-Frauen- und Mädchenausschusses und Richard Sedlmaier (75, Ihrlerstein) als Bezirks-Spielleiter sowie Luca Brandner (22, Straubing) als Bezirks-U30-Vertreter, der das Amt zuletzt bereits von Michelle Kramer übernommen hatte, in eine weitere Amtsperiode gehen. Die Nachfolge von Karl Schlecht als Bezirks-Jugendleiter möchte indes Thomas Karl (56, Bayerisch Eisenstein) antreten.

Als neuer Bezirks-Schiedsrichterobmann stellt sich Stefan Dorfner (33, Straubing) vor, er möchte das Amt von Robert Fischer übernehmen. Stefan Scheibenzuber (62, Wörth an der Isar) als Vorsitzender des Bezirks-Sportgerichts und Nachfolger von Josef Heckner sowie Johann Wimmer (73, Landshut) erneut als Bezirks-Ehrenamtskoordinator sollen im Nachgang des Bezirkstags dem BFV-Präsidium zur Berufung vorgeschlagen werden und den Ausschuss komplettieren.

Meinungsbilder zu möglichen Reformen im Spielbetrieb

Wie schon bei den Kreistagen holt der BFV auch jetzt bei den Bezirkstagen ein Stimmungsbild zu möglichen Änderungen im Spielbetrieb von den Delegierten ein. In diesem Wahljahr geht es um zwei Themen:

Ein Spiel Sperre nach Gelb-Roter Karte in der Herren-Bezirksliga und Frauen-Bezirksoberliga: Aktuell zieht eine Gelb-Rote Karte unterhalb der Regionalliga Bayern keine automatische Sperre nach sich. Soll der BFV in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen ein Spiel Sperre nach einer Gelb-Roten Karte einführen?

Ein Spiel Sperre nach jeder 5. Gelben Karte in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen:Aktuell gibt es nach der 5. Gelben Karte unterhalb der Regionalliga Bayern keine automatische Sperre. Soll der BFV in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen ein Spiel Sperre nach jeder 5. Gelben Karte einführen?

Die Meinungsbilder haben ausdrücklich keine bindende Wirkung, können aber zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.

Vereinsantrag und Scheckübergabe

Darüber hinaus werden sich die Delegierten beim Bezirkstag mit einem Vereinsantrag von neun Klubs auseinandersetzen. Die Vereine hatten beim Kreistag Niederbayern Ost den Antrag auf diverse Anpassungen des § 34 der BFV-Spielordnung (Einsatz in verschiedenen Mannschaften) gestellt – mit dem Ziel, die Zahl der Bestimmungen und Anwendungsfälle deutlich zu reduzieren. Dieser Antrag wurde am Kreistag angenommen und wird nun weiter behandelt.

Außerdem übergibt die Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes im Rahmen des Bezirkstags einen Scheck in Höhe von 7.500 Euro an Christian Fuchs, Jugendleiter des TV Freyung, stellvertretend für die Familie Svetic. Ehemann Ivan Svetic und Vater der drei Kinder Bozidar (18), Katharina (16) und Stjepan (13) ist im August 2025 bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Trotz der Belastung als alleinerziehende Mutter engagiert sich Dijana im Fußballverein ihres jüngsten Sohnes vor allem bei Veranstaltungen der Jugendabteilung. Der Scheck der Sozialstiftung soll die Familie, die nach dem Unfalltod von Ivan Svetic in eine auch finanziell schwierige Situation geraten ist, etwas entlasten.