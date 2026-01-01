Niederbayerische Schiedsrichter würdigen Robert Fischer

Er hat das Schiedsrichterwesen in Niederbayern maßgebend geprägt. Robert Fischer war nicht nur selbst ein exzellenter Referee, der heute zum Teil noch Kreisliga-Partien leitet, sondern ein Jahrzehnt der Boss der pfeifenden Zunft. Bis zum Jahresende war der in Lindberg im Landkreis Regen wohnhafte Personalratsvorsitzende der AOK-Direktion Bayerwald-Deggendorf Bezirksschiedsrichterobmann und hat seinen Posten nun an Stefan Dorfner übergeben, der seinen Vorgänger, der heute seinen 60. Geburtstag, eine schriftliche Laudatio gewidmet hat.

"Lieber Robert, zu Deinem 60. Geburtstag gratulieren wir Dir von Herzen und verbinden dies mit großem Dank und hoher Anerkennung für Dein langjähriges Wirken als Bezirksschiedsrichterobmann in Niederbayern. Du hast das Schiedsrichterwesen in unserem Bezirk über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt. Mit Deiner Erfahrung, Deiner ruhigen Art und Deinem klaren Werteverständnis bist Du für viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter nicht nur Funktionsträger, sondern vor allem Ansprechpartner, Mentor und Vorbild. Dein Einsatz für den Nachwuchs, Dein offenes Ohr für Sorgen und Anliegen sowie Dein unermüdliches Engagement für Fairness und Zusammenhalt verdienen größten Respekt.







Ob auf dem Sportplatz, bei Lehrabenden oder in Gesprächen hinter den Kulissen – Du stehst stets für Verlässlichkeit, Sachlichkeit und Menschlichkeit. Genau diese Eigenschaften machen Dich zu einer Persönlichkeit, die im Bezirk Niederbayern und im BFV hohes Ansehen genießt. Wir wünschen Dir zu Deinem runden Geburtstag vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und weiterhin viel Freude an Deinem Wirken – im Fußball ebenso wie im privaten Leben. Möge das neue Lebensjahrzehnt Dir viele schöne Momente, Wertschätzung und Zeit für all das bringen, was Dir wichtig ist. Alles Gute zum 60. Geburtstag!"



