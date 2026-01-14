Der SV Frauenbiburg möchte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. – Foto: Becherer

„Niederbayerische": Kann Frauenbiburg den Titel verteidigen? Wer wird niederbayerischer Hallenmeister? Acht Teams kämpfen am Samstag um den Titel. Niederbayerische (F) Deggendorf SG Viechtach Ruderting Kirchberg

Es verspricht ein spannendes Turnier zu werden, denn erwartungsgemäß haben sich alle Favoriten qualifiziert. Eine Prognose auf den Turniersieg ist daher kaum möglich. Kann der Vorjahressieger aus Frauenbiburg seinen Titel verteidigen? Setzt sich Bayernligist Ruderting durch? Oder sorgt doch der vermeintliche Underdog aus Viechtach für eine Überraschung? Die Entscheidung fällt am kommenden Samstag in der Dreifachturnhalle in Freyung. Turnierbeginn ist um 15:30 Uhr.

In zwei Vierergruppen werden die Halbfinalisten ermittelt, wobei sich jeweils der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe qualifiziert. Der Turniersieger qualifiziert sich darüber hinaus für die „Bayerische“ Meisterschaft am 25. Januar in Erlangen. Gruppe A:

In der Gruppe A dürfen sich die Zuschauer auf ein besonderes Duell freuen: Der Vorjahressieger SV Frauenbiburg trifft auf den Turniersieger von vor zwei Jahren, den FC Ruderting. Als vermeintlicher Underdog geht die SG Viechtach/Geiersthal aus der Bezirksliga in das Turnier, wobei gerade in der Halle Überraschungen jederzeit möglich sind.

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Die Rolle des Topfavoriten gebe ich gerne weiter, jedoch sehe ich uns im erweiterten Kreis. Wir müssen in der Vorrunde gut abliefern, dann ist vieles möglich. Ob es dann am Ende reicht, kommt immer auf das Momentum und vielleicht auch auf das Quäntchen Glück an, aber wir werden die Sache ernst und ehrgeizig angehen.“