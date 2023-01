Souveräner Titelgewinn im Kreis West: Der FC Ergolding ist einer der Favoriten bei der "Niederbayerischen". – Foto: Alfred Brumbauer

"Niederbayerische" ab 13 Uhr LIVE: Underdogs, Außenseiter, Debütanten Bezirks-Hallenmeisterschaft am Samstag in Dingolfing: Bezirksligisten Ergolding, Vornbach und Eintracht Landshut in der Favoritenrolle

Die erste Hallensaison nach der Coronapause, sie geht in Niederbayern am Wochenende offiziell mit dem Höhepunkt Bezirksmeisterschaft ausgerichtet vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) zu Ende. Es war ein schwieriger Restart, vorsichtig ausgedrückt. Auch der Hallenfußball in Niederbayern hatte mit den Auswirkungen der Energiekrise zu kämpfen. Nicht wenige Kommunen lehnten das energieintensive Bereitstellen von Mehrzweckhallen dankend ab, zudem hielt sich das Interesse der Vereine sehr in Grenzen. Der Hallenfußball hat an Stellenwert eingebüßt, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Die "Niederbayerische" war zwischen Landshut und Passau in der Vergangenheit meist der Höhepunkt der Saison unterm Hallendach. Ob das viele auch im Jahr 2023 so sehen? Nicht gerade das "Who is Who" des niederbayerischen Fußballs wird sich am morgigen Samstag ab 13 Uhr in der Dingolfinger Halle Höll-Ost versammeln, das gehört auch zur Wahrheit. Nichtsdestotrotz: Die acht Teilnehmer haben sich für die Endrunde qualifiziert, und der Sieger wird sich am Ende verdient Niederbayerns Champion nennen dürfen - und löst zugleich das Ticket für die Bayerische Hallenmeisterschaft am 28. Januar im oberfränkischen Kronach. FuPa wird für euch wie gewohnt live und ausführlich vor Ort berichten. Als zusätzliches Schmankerl gibt`s die Highlights aller Partien im Video! Wir stellen euch die acht Teams ein wenig genauer vor:

Gruppe A

FC Eintracht Landshut (Bezirksliga West)

Die Landshuter können das Kunststück schaffen und ihren Titel verteidigen. Vor der Coronapause haben sich die Bezirkshauptstädter im Januar 2020 in Arnstorf die niederbayerische Krone gesichert. Also volle Konzentration auf die Titelverteidigung? "Nun ja, so sehr ist das bei uns gar nicht im Fokus", erklärt Spielertrainer Ali Attieh. Hallenfußball sei aber bei der Eintracht sehr beliebt, wie Attieh erzählt: "Wir sind riesige Futsal-Fans, werden sicher einen guten Kader nach Dingolfing schicken und wollen eine gute Rolle spielen." Zur allgemeinen Hallenmüdigkeit hat Attieh auch eine Meinung: "Ich glaube nicht, dass Futsal der Hauptgrund ist, warum das Interesse immer mehr zurückgeht. Ich glaube eher, Corona hat da eine ganz große Rolle gespielt. Ich merke es bei mir selber, so eine lange Pause ist auch nicht schlecht. Die Spieler sind allgemein bequemer geworden, aber das ist nicht nur in der Halle so."





Letzter Titelträger vor der Coronapause: Der FC Eintracht Landshut um Spielertrainer Ali Attieh (vorne). – Foto: Karin Steinert





FC Ergolding (Bezirksliga West)

Einer der Favoriten in Dingolfing wird sicher der FC Ergolding sein. Der FCE war bei der West-Kreismeisterschaft das Nonplusultra und gewann alle vier Gruppenspiele. Im Halbfinale wurde Ligakonkurrent Eintracht Landshut mit 4:0 abgefieselt, im Finale ließen die Ergoldinger mit dem selben Ergebnis dem SC Kelheim keine Chance. "Wenn wir schon hinfahren, dann wollen wir auch das Maximale rausholen", gibt Trainer Michael Heckner die Marschroute vor. Minimalziel ist das Halbfinale, für alles andere gehöre auch Glück dazu, meint Heckner. "Mit Eintracht Landshut und Vornbach sind zwei weitere starke Mannschaften dabei. Wir werden wieder eine gemischte, junge Truppe bestehend aus Spielern der ersten und zweite Mannschaft schicken, das hat sich bei der Kreismeisterschaft bewährt. Allgemein lässt sich konstatieren: Die Jungen haben mehr Bock auf Futsal, die Alten favorisieren eher den klassischen Hallenfußball mit Bande", schmunzelt Heckner.



SV Röhrnbach (Kreisliga Passau)

Ob es das erste Mal für den SV Röhrnbach bei der "Niederbayerischen" ist, diese Frage kann Abteilungsleiter Tobias Lorenz gar nicht so einfach beantworten: "Puh, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Die letzten 25 Jahre waren wir aber mit Sicherheit nicht dabei", lacht der Funktionär und gibt zu: "Dieses Jahr war es schon ein wenig einfacher sich zu qualifizieren." Trotzdem: Ein toller Erfolg für den Kreisliga-Aufsteiger aus dem Landkreis Freyung-Grafenau, der bei der Ost-Endrunde nur der DJK Vornbach den Vortritt lassen musste. "Wir freuen uns auf die Fahrt nach Dingolfing. Ein Bus für die Mannschaft und die Fans ist organisiert. Ich gehe davon aus, dass wir schon mit 50 Leuten vor Ort sein werden", informiert Lorenz.



FC Langdorf (A-Klasse Regen)

Eine Premiere auf dem niederbayerischen Parkett feiert der FC Langdorf! Das Debüt kommt selbst für den FC überraschend: "Wir waren bei der Kreismeisterschaft mit den Bezirksligisten Ruhmannsfelden und Grafenau in einer Gruppe, hatten uns daher eigentlich überhaupt nichts ausgerechnet", erzählt Spartenleiter Tobias Spielbauer. Und weil besondere Ereignisse besondere Maßnahmen erfordern, werden die Langdorfer mit mächtig Fan-Unterstützung nach Dingolfing reisen: "Bei uns wurde ordentlich was auf die Beine gestellt. Ein Doppeldecker-Bus ist bereits voll, einige reisen auch mit den Autos an, sodass rund 100 Langdorfer in Dingolfing vertreten sein werden." Was hat sich die Truppe aus dem Landkreis Regen vorgenommen? "Wir wollen in erster Linie Spaß haben. Wir setzen auf eine junge Mannschaft wie bei der Kreismeisterschaft, ohne unsere tschechischen Spieler", verrät Spielbauer.

DJK Vornbach (Bezirksliga Ost)

Die DJK Vornbach hat 2022 ein super Jahr erlebt. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga mischt die junge Truppe mit erfrischendem Offensivfußball auch eine Klasse höher munter vorne mit. In der Halle hat sich der Trend fortgesetzt, die Vornbacher haben sich den Titel im Kreis Ost gesichert und sind zum ersten Mal bei der "Niederbayerischen" dabei. Der Hype bei der DJK hält an. "Wir freuen uns alle riesig auf das Turnier. Ein Fanbus ist organisiert, der ist bereits voll, einige werden auch per PKW anreisen. Wir werden also auf ordentlich Unterstützung von den Rängen setzen können. Es wird der gleiche Kader wie bei der Ost-Meisterschaft ins Rennen gehen, sportlich sind wir also gut aufgestellt und ich würde uns zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Dazu gehören auch mit Sicherheit Eintracht Landshut und Ergolding. Aber auch Röhrnbach ist für mich ein heißes Eisen, die spielen richtig gut Futsal", erklärt Vornbachs Sportlicher Leiter Michael Jäger.



SpVgg 62 Straubing (A-Klasse Bogen)

Überraschend hat sich auch die SpVgg 62 Straubing qualifiziert. Die Mannschaft, die sich nahezu komplett aus rumänischen Spielern zusammensetzt, wird vom Sportlichen Leiter Atschi Yüce dirigiert, der allerdings am Samstag nicht vor Ort sein. Terminkollision mit einem Jugendturnier! "Für uns als A-Klassisten ist das natürlich ein Highlight. Es ist schön, dabei sein zu dürfen. In erster Linie wird es für uns darum gehen, dass wir uns ordentlich aus der Affäre ziehen. Aber wir haben schon bei der Kreismeisterschaft bewiesen, dass wir in der Halle recht gut kicken können", sagt Yüce.





Auch die SpVgg Straubing (blaue Trikots) ist überraschend in Dingolfing dabei. – Foto: Harry Rindler





SC Kelheim (A-Klasse Kelheim)

Auch die Kelheimer kannten die "Niederbayerische" bis dato nur vom Hörensagen. "Leichter wie dieses Mal kriegst du es nicht mehr", weiß der Trainer des Tabellenzweiten der A-Klasse Kelheim, Tobias Meindl. Im Kreis West gab es in Ermangelung an Teilnehmern nur ein Endrundenturnier, der SCK nutzte die Gunst der Stunde, stieß in Rottenburg ins Finale vor und hat sich damit für die Bezirksendrunde qualifiziert. "Wir wollen das genießen. Vor allem für unsere jungen Spieler ist das eine tolle Sache, mal vor mehr Zuschauern zu spielen", freut sich Meindl, der aber nicht nur aus Jux und Tollerei nach Dingolfing fahren will: "Wir legen keine 80 Kilometer zurück, um dann nur zu staunen. Wir wollen durchaus etwas reißen. Wenn wir mit der richtigen Einstellung ins Turnier gehen, ist alles möglich. Bezirksligist Vornbach sehe ich in unserer Gruppe vorne, aber Straubing und Huldsessen dürften unser Niveau haben."



Besard Muja und der SV Huldsessen wollen die Gruppenphase überstehen. – Foto: Alfred Brumbauer