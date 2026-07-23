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Niederbayer Timo Spennesberger kehrt nach Landsberg zurück
Der 28-Jährige hat seine Zelte in der Regionalliga West abgebrochen
von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser
Timo Spennesberger kehrt zum TSV Landsberg zurück. – Foto: Imago Images
Der TSV Landsberg feiert am morgigen Freitag seine Feuertaufe in der Regionalliga Bayern. Der Aufsteiger aus der Lechstadt empfängt um 18:30 Uhr den FC Memmingen. Eine Partie mit durchaus Derbycharakter, trennen doch beide Städte nur knapp 60 Kilometer. Kurz vorm Auftakt können die Landsberger noch einen Neuzugang verkünden: Timo Spennesberger, zuletzt in der Regionalliga West für den SC Wiedenbrück am Ball, kehrt zum TSV zurück.
Der 28-jährige gebürtige Niederbayer aus dem Landkreis Straubing-Bogen war bereits zwei Jahre von 2022 bis 2024 für die Landsberger am Ball und entwickelte sich damals zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Bayernliga Süd. Im Sommer 2024 wechselte er in die Regionalliga West zum SC Wiedenbrück. Coach Sascha Mölders, den Spennesberger von 1860 München und aus Landsberg kennt, wurde im April bei den Ostwestfalen entlassen und auch für Spennesberger, der nach einem Kreuzbandriss in der Endphase der Saison 2025/26 sein Comeback feierte, verlässt nach zwei Jahren Wiedenbrück wieder. Fußballerisch ausgebildet wurde der Mittelfeldmann im Nachwuchsbereich des SSV Jahn Regensburg, anschließend lief er für die zweite Mannschaft des TSV 1860 München auf, ehe er im Sommer 2022 das erste Mal nach Landsberg kam.
"Spenne ist schon länger bei uns im Training dabei und nach seinem Kreuzbandriss wieder voll belastbar. Er wird uns mit seiner Qualität und Erfahrung immens weiterhelfen", ist sich Cheftrainer René Schröder sicher. Spennesberger wird auch gleich zum Auftakt gegen Memmingen zum Kader gehören. Es kann also losgehen aus Landsberger Sicht! "Die Vorfreude ist groß auf den Punktspielstart und die Regionalliga. Toll, dass wir gleich zu Beginn zuhause gegen Memmingen starten. Wir erwarten ein sehr intensives und zweikampfbetontes Spiel, bei dem wir mit totaler Überzeugung und höchster Intensität dagegenhalten wollen", gibt Schröder die Marschroute für seine Truppe vor. Personell haben die Hausherren wenige Sorgen. Einzig Fabian Kljucevic fällt definitiv aus. Hinter dem Einsatz von Lukas Bettrich steht noch ein Fragezeichen.