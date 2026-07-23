Niederbayer Timo Spennesberger kehrt nach Landsberg zurück Der 28-Jährige hat seine Zelte in der Regionalliga West abgebrochen von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

Timo Spennesberger kehrt zum TSV Landsberg zurück. – Foto: Imago Images

Der TSV Landsberg feiert am morgigen Freitag seine Feuertaufe in der Regionalliga Bayern. Der Aufsteiger aus der Lechstadt empfängt um 18:30 Uhr den FC Memmingen. Eine Partie mit durchaus Derbycharakter, trennen doch beide Städte nur knapp 60 Kilometer. Kurz vorm Auftakt können die Landsberger noch einen Neuzugang verkünden: Timo Spennesberger, zuletzt in der Regionalliga West für den SC Wiedenbrück am Ball, kehrt zum TSV zurück.

Morgen, 18:30 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. FC Memmingen FC Memmingen 18:30 PUSH

Der 28-jährige gebürtige Niederbayer aus dem Landkreis Straubing-Bogen war bereits zwei Jahre von 2022 bis 2024 für die Landsberger am Ball und entwickelte sich damals zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Bayernliga Süd. Im Sommer 2024 wechselte er in die Regionalliga West zum SC Wiedenbrück. Coach Sascha Mölders, den Spennesberger von 1860 München und aus Landsberg kennt, wurde im April bei den Ostwestfalen entlassen und auch für Spennesberger, der nach einem Kreuzbandriss in der Endphase der Saison 2025/26 sein Comeback feierte, verlässt nach zwei Jahren Wiedenbrück wieder. Fußballerisch ausgebildet wurde der Mittelfeldmann im Nachwuchsbereich des SSV Jahn Regensburg, anschließend lief er für die zweite Mannschaft des TSV 1860 München auf, ehe er im Sommer 2022 das erste Mal nach Landsberg kam.