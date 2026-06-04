Niederbayer Lukas Mrozek geht zum 1. FC Schweinfurt

Lukas Mrozek zieht es von Aubstadt nach Schweinfurt. – Foto: Imago/Frank Scheuring

„Mit Lukas konnten wir einen flexiblen Verteidiger verpflichten, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung in der Regionalliga vorzuweisen hat“, lässt sich Schweinfurts neuer Cheftrainer Jan Gernlein in einer entsprechenden Presseaussendung zitieren. „Auch nach Gesprächen mit Mike Dellinger, der ihn schon länger kennt, war uns sofort klar, dass er die Mentalität mitbringt, die wir in der Regionalliga Bayern brauchen“, ergänzt Gernlein. Für Kaderplaner Jürgen Hein war „das Gespräch mit Lukas eines der Gespräche, in denen sofort klar war, dass er mit seiner Art perfekt in unser Team passt. Aus sportlicher Sicht wird uns die Erfahrung, die er in vielen Regionalligaspielen sammeln konnte, sofort helfen. Wir sind sehr froh, ihn künftig in Grün-Weiß zu sehen.“



Lukas Mrozek selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe in Schweinfurt folgendes: „Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Bauchgefühl bei der Sache, weshalb der Prozess bis zur Unterschrift sehr zügig vonstattengegangen ist. Vor allem das entgegengebrachte Vertrauen und die Bemühungen des Vereins haben es mir sehr leicht gemacht. Dadurch, dass ich viele meiner zukünftigen Mitspieler bereits kenne, sollte es nicht lange dauern, mich gut in die Mannschaft zu integrieren.“ Mrozek möchte „für den Verein und die Mannschaft eine feste Säule werden und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine erfolgreiche Runde spielen“.