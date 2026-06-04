 2026-06-03T09:07:03.210Z

Transfers

Niederbayer Lukas Mrozek geht zum 1. FC Schweinfurt

Der Ex-Hankofener wechselt vom TSV Aubstadt zum Drittliga-Absteiger

von PM / fw · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Lukas Mrozek zieht es von Aubstadt nach Schweinfurt.
Lukas Mrozek zieht es von Aubstadt nach Schweinfurt. – Foto: Imago/Frank Scheuring

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Lukas Mrozek
Der 1. FC Schweinfurt 05 verstärkt seine Abwehr mit Lukas Mrozek. Der 23-jährige Straubinger, der vom SSV Jahn Regensburg und von der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet wurde, weist mittlerweile bereits 94 Einsätze in der Regionalliga Bayern auf. In der Saison 2022/23 lief Mrozek für die SpVgg Hankofen-Hailing auf, ehe er zum TSV Aubstadt wechselte. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Spielzeit 21 Viertliga-Spiele. Nun zieht es ihn also zum Drittliga-Absteiger nach Schweinfurt. Den Transfer vermelden die Schnüdel am Donnerstag.

„Mit Lukas konnten wir einen flexiblen Verteidiger verpflichten, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung in der Regionalliga vorzuweisen hat“, lässt sich Schweinfurts neuer Cheftrainer Jan Gernlein in einer entsprechenden Presseaussendung zitieren. „Auch nach Gesprächen mit Mike Dellinger, der ihn schon länger kennt, war uns sofort klar, dass er die Mentalität mitbringt, die wir in der Regionalliga Bayern brauchen“, ergänzt Gernlein. Für Kaderplaner Jürgen Hein war „das Gespräch mit Lukas eines der Gespräche, in denen sofort klar war, dass er mit seiner Art perfekt in unser Team passt. Aus sportlicher Sicht wird uns die Erfahrung, die er in vielen Regionalligaspielen sammeln konnte, sofort helfen. Wir sind sehr froh, ihn künftig in Grün-Weiß zu sehen.“

Lukas Mrozek selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe in Schweinfurt folgendes: „Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Bauchgefühl bei der Sache, weshalb der Prozess bis zur Unterschrift sehr zügig vonstattengegangen ist. Vor allem das entgegengebrachte Vertrauen und die Bemühungen des Vereins haben es mir sehr leicht gemacht. Dadurch, dass ich viele meiner zukünftigen Mitspieler bereits kenne, sollte es nicht lange dauern, mich gut in die Mannschaft zu integrieren.“ Mrozek möchte „für den Verein und die Mannschaft eine feste Säule werden und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine erfolgreiche Runde spielen“.