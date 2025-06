Niederbayer Jonas Kehl verlässt die SpVgg Bayreuth

"Mit Jonas bekommen wir einen modernen Außenverteidiger, der alle Attribute für diese Position mit sich bringt. Er kann starke Akzente nach vorne setzen aber gleichzeitig auch der Abwehrkette Stabilität verleihen. Seine Ausbildung in der Jugend von Bayern München war optimal und in den Gesprächen mit ihm konnte man von Beginn an spüren, dass er Bock hat, sich uns anzuschließen", schreibt der Klub aus dem Tecklenburger Land im Norden von Nordrhein-Westfalen auf seiner Homepage.



Jonas Kehl, der aus dem niederbayerischen Zeholfing (Lkr. Dingolfing-Landau) stammt, hatte sich in der Winterpause der Spielzeit 2023/24 einen Kreuzbandriss zugezogen, stand allerdings schon zu Beginn der kürzlich zu Ende gegangenen Saison 2024/25 wieder auf dem Platz. Insgesamt kam er in den zwei Jahren für die SpVgg Bayreuth 49 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und zählte dabei überwiegend zum Stammpersonal. Fußballerisch ausgebildet wurde Kehl beim FC Dingolfing, ehe es für ihm ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Bayern München ging. Beim FCB spielte er sowohl in der U17 als auch in der U19 Junioren-Bundesliga. Kehl, der siebenmal für die deutsche U17-Nationalmannschaft auflief, galt als eines der vielversprechendsten Talente, bewegte sich im Dunstkreis der Profis und durfte 2019 mit den Stars ins Sommertrainingslager fahren. Der Durchbruch blieb ihm, wie vielen, im Starensemble verwehrt. Auf Leihbasis wechselte er zum SSV Ulm 1846, kehrte anschließend zum FC Bayern II zurück. Im Sommer 2023 folgte der Wechsel zur SpVgg Bayreuth. Nun zieht er weiter in den Westen der Republik.