Niederbayer Grünig wagt erneuten Sprung in die Landesliga

„Moritz ist ein richtig guter Innenverteidiger und hat bereits in der Vergangenheit Landesligaerfahrung sammeln dürfen. Schon allein durch seine individuellen fußballerischen Eigenschaften sowie seine Statur ist er für diese Position wie geschaffen. Moritz passt, wie auch unsere bisherigen Neuzugänge, genau in unser Konzept für die Zukunft. Wir mussten lange um ihn kämpfen und sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat“, lassen sich die beiden Sportlichen Leiter Jürgen Weigl und Christian Fleischmann zitieren.



Moritz Grünig wohnt in Haselbach (Ldk. Straubing-Bogen) und spielt derzeit für die SG Kirchroth. In seiner Jugend war er beim ASV Cham, den SG Ascha und den Kinsachkickers durchwegs auf BOL- und Landesliga-Niveau unterwegs und hat damit eine sehr gute Ausbildung genossen. Im Herrenbereich reifte er in Kirchroth schnell zum Stammspieler in der Bezirksliga, ehe ihn die SpVgg GW Deggendorf zur Saison 23/24 in die Landesliga Mitte lotste. Für Grünig ist der Wechsel zurück in die Landesliga daher kein Neuland, sondern vielmehr eine logische Konsequenz, wieder höherklassig anzugreifen.



Was sagt der junge Niederbayer zu seinem Wechsel in die Oberpfalz? „Ich habe mich für einen Wechsel nach Roding entschieden, da mich zum einem das neue sportliche Konzept aus gestandenen und erfahrenen sowie jungen talentierten Spielern voll und ganz überzeugt hat. Außerdem sich die sportliche Leitung um Christian Fleischmann und Jürgen Weigl sehr intensiv um mich bemüht. Des Weiteren treffe ich in Roding auf viele bekannte Gesichter aus meiner Chamer Jugendzeit, auf die ich mich freue, insbesondere Trainer Andreas Klebl, von dem ich als Spieler noch sehr viel lernen kann“, umreißt Moritz Grünig die Hintergründe für seine Zusage am Rodinger Esper. Was er zudem betonen möchte: „Bedanken möchte ich mich noch bei den Verantwortlichen und den Mitspielern meines Wahl-Heimatvereins SC Kirchroth, dass sie mir das Verständnis entgegenbringen, diese Chance nutzen zu wollen.“



In Roding wird der Kaderumbruch weiterhin unbeirrt fortgeführt, der neue Kader im Zuge des neuen sportlichen Konzepts nimmt immer mehr Gestalt an. „Alle Neuverpflichtungen werden nach Position, Fähigkeiten, Alter, Ausbildung und vor allem hinsichtlich des Charakters ganz eng mit unserem Trainer Andy Klebl abgestimmt. Wir holen nur die Spieler nach Roding, bei denen wir uns alle einstimmig sicher sind, dass sie zu uns passen. Dabei ist uns ganz wichtig, dass die Jungs eine sehr gute fußballerische Ausbildung durchlaufen haben. Darauf kann unser Trainer im individual- und gruppentaktischen Bereich in der Sommervorbereitung sofort nahtlos aufbauen“, erklärt Christian Fleischmann die Vorgehensweise bei den Transferentscheidungen. Für die nahe Zukunft stellt der Sportliche Leiter weitere Neuzugänge in Aussicht.