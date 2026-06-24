Niederbayer Christoph Maier: Von Lok zum Lokalrivalen Chemie Leipzig

Von Lok Leipzig zu Chemie Leipzig: Christoph Maier. – Foto: Imago Images

Dieser Wechsel hat durchaus Brisanz: Christoph Maier hatte sich nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga vor Kurzem erst von Lok Leipzig verabschiedet. Zunächs war unklar, wohin es den gebürtigen Niederbayern aus Neufraunhofen (Lkr. Landshut) ziehen würde. Jetzt ist klar: Der 26-Jährige bleibt in Leipzig, wechselt aber die Lager und heuert beim Stadtrivalen BSG Chemie Leipzig an. Im Stadtteil Leutzsch hat er einen Ein-Jahres-Vertrag bis Sommer 2027 mit der Option auf eine Verlängerung unterschrieben.

Alexander Schmidt, Cheftrainer und Sportlicher Leiter in Personalunion bei den Chemikern, lässt in einer vom Verein verbreiteten Pressemitteilung wissen: "Mit ,Bobby‘ Maier konnten wir einen weiteren Wunschspieler verpflichten. Er ist ein offensiv denkender Mittelfeldstratege, sehr spielstark und in der Lage, seine Teamkollegen gut in Szene zu setzen. Wir sind fest überzeugt, dass er dazu beitragen wird, die Verluste wettzumachen, die wir auf dieser Position erlitten haben. Wir sind glücklich, dass uns diese Verpflichtung gelungen ist, für uns wird er ein großer Zugewinn sein."

Christoph Maier, der in der abgelaufenen Saison ingesamt 27 Mal für Lok in der Regionalliga Nordost zum Einsatz gekommen ist, sagt selbst zu seinem Wechsel innerhalb der Stadtgrenzen der sächsischen Metropole: "Ich fühle mich in Leipzig sehr wohl, habe auch den nordostdeutschen Fußball mit seinen vielen Traditionsduellen zu schätzen gelernt. Auch die Atmosphäre in den Leipziger Derbys war sehr beeindruckend. In diesen Spielen habe ich auch Chemie Leipzig und die Wucht, die von diesem Verein ausgeht, kennengelernt. Sehr überzeugend waren auch die Gespräche mit den Verantwortlichen bei Chemie, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich hier einen wichtigen Beitrag leisten kann. Jetzt freue ich mich auf die Vorbereitung auf die neue Saison, in der wir die Fans mit möglichst vielen Punkten happy machen wollen."