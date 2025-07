Niederbayer Christoph Maier hat sich Lok Leipzig angeschlossen

In den vergangenen Wochen weilte Maier zum Probetraining in der sächsischen Metropole und konnte beste Werbung in eigener Sache machen, wie der Verein in einer Presseerklärung mitteilt. Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth erklärt: "Chris hat im Trainingslager und im Testspiel gegen Plauen überzeugt und er wird uns mit seiner Variabilität eine weitere Option für unsere Offensive bieten." Christoph Maier selbst lässt kurz und knapp wissen: "Ich freue mich, jetzt ein Teil des 1. FC Lok zu sein und zusammen mit dem Team und unseren Fans im Rücken auf Punktejagd zu gehen."

Christoph Maier wurde im Nachwuchs der SpVgg Landshut ausgebildet. Am Hammerbach vollzog er auch den Schritt in den Herrenfußball und konnte in seiner Premierensaison in der Landesliga Südost auf Anhieb überzeugen. Er folgte dem Lockruf des Regionalligisten SV Wacker Burghausen und wechselte in der Winterpause der Saison 2018/19 an die Salzach. In der Spielzeit 2021/22 lief es unter dem damaligen Coach Leo Haas wie geschmiert für Maier. Ingesamt gelangen ihm in 36 Einsätzen in der Regionalliga Bayern starke 13 Treffer. Das weckte Begehrlichkeiten und Maier verließ nach drei Jahren den SVW und wollte beim SSV Ulm 1846 den Schritt Richtung professioneller Fußball wagen. Bei den Spatzen blieb ihm allerdings der Durchbruch verwehrt und so zog er im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis weiter zum TSV Steinbach Haiger, im Sommer 2024 wurde er fest von den Hessen verpflichtet. Jetzt folgt der nächste Schritt in der Karriere hin zum Leipziger Traditionsklub. Maier soll mithelfen, endlich den Traum der "Loksche" vom Aufstieg in die 3. Liga zu realisieren.