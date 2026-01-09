Niederbarnimmasters: SG Union Klosterfelde jubelt im packenden Finale

Das Niederbarnimmasters am heutigen Freitag entwickelte sich in der S-Arena in Bernau zu einem intensiven Hallenfußballabend mit klaren sportlichen Aussagen. Acht Mannschaften spielten zunächst in zwei Vierergruppen mit zehn Minuten Spielzeit, ehe Platzierungsspiele, Halbfinals und die entscheidenden Begegnungen über zwölf Minuten folgten. Am Ende setzte sich die SG Union 1919 Klosterfelde durch und gewann das Turnier nach einem torreichen Finale gegen die SG Einheit Zepernick.

Turnierstruktur mit steigendem Druck Das Niederbarnimmasters folgte einem klaren Modus. In der Vorrunde wurden die Gruppen A und B ausgespielt, jede Mannschaft absolvierte drei Spiele. Die kurzen Spielzeiten verlangten von Beginn an volle Präsenz. Nach den Gruppenspielen folgten die Halbfinals sowie die Platzierungsspiele. Ab diesem Zeitpunkt war jeder Fehler unmittelbar entscheidend, da es keine Korrekturmöglichkeiten mehr gab.

Gruppe B: Zepernick behauptet sich knapp Auch in der Gruppe B zeichnete sich ein klarer Sieger ab. Die SG Einheit Zepernick gewann alle drei Spiele, erzielte acht Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. Dahinter landete der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde mit vier Punkten auf Rang zwei. Die TSG Einheit Bernau und der 1. FV Eintracht Wandlitz konnten jeweils nur einen beziehungsweise zwei Zähler sammeln.

Gruppe A: Klosterfelde ohne Gegentor In der Gruppe A setzte die SG Union 1919 Klosterfelde früh ein deutliches Zeichen. Drei Siege, zehn erzielte Tore und kein Gegentreffer bedeuteten neun Punkte und den souveränen Gruppensieg. Auf Rang zwei folgte der BSV Rot-Weiß Schönow mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 6:4. Der FSV Basdorf und der FSV Bernau kamen jeweils nur auf einen Punkt und mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen.

Halbfinals bringen klare Entscheidungen

Im ersten Halbfinale setzte sich die SG Einheit Zepernick 1925 mit 3:1 gegen den BSV Rot-Weiß Schönow durch. Im zweiten Halbfinale bestätigte die SG Union 1919 Klosterfelde ihre starke Form und besiegte den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde mit 3:1. Damit standen sich die beiden Gruppensieger im Finale gegenüber.

Platzierungsspiele mit knappen Ausgängen

Das Spiel um Platz sieben entschied der 1. FV Eintracht Wandlitz gegen den FSV Bernau nach Neunmeterschießen für sich. Auch das Spiel um Platz fünf wurde vom Punkt entschieden, dort setzte sich die TSG Einheit Bernau gegen den FSV Basdorf durch. Beide Begegnungen zeigten, wie eng die Leistungsdichte auch im hinteren Feld war.

Spiel um Platz drei: Ahrensfelde mit deutlicher Antwort

Im Spiel um Platz drei traf der BSV Rot-Weiß Schönow auf den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde. Die Partie entwickelte sich schnell zu einer klaren Angelegenheit. In der 6. Minute erzielte Justin Berger das 0:1. In der 10. Minute erhöhte Robin Mannsfeld auf 0:2. Direkt nach Wiederanpfiff fiel das 0:3 durch ein Eigentor. In der 12. Minute baute Leo Buchholz den Vorsprung auf 0:4 aus, ehe Dmytro Kostusev ebenfalls in der 12. Minute den 0:5-Endstand herstellte. Ahrensfelde sicherte sich damit souverän den dritten Platz.

Finale mit frühem Doppelschlag

Das Finale zwischen der SG Einheit Zepernick 1925 und der SG Union 1919 Klosterfelde begann mit hohem Tempo. In der 3. Minute brachte Irfan Brando Klosterfelde mit 0:1 in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Gentuar Durmishi auf 0:2. Zepernick antwortete umgehend, Maximilian Fildebrandt verkürzte in der 4. Minute auf 1:2. Bereits in der 5. Minute stellte erneut Gentuar Durmishi den alten Abstand zum 1:3 her.

Torfolge bringt Entscheidung

Klosterfelde blieb konsequent. In der 8. Minute traf Philip Einsiedel zum 1:4. Zepernick kam in der 9. Minute noch einmal heran, erneut war Maximilian Fildebrandt zum 2:4 erfolgreich. Doch praktisch im Gegenzug stellte Philip Einsiedel ebenfalls in der 9. Minute auf 2:5. In der 10. Minute erzielte Lesley Park das 3:5 für Zepernick. Den Schlusspunkt setzte Irfan Brando in der 12. Minute mit dem Treffer zum 3:6-Endstand. Zusätzlich wurden eine Zeitstrafe gegen Zepernick sowie zwei Zeitstrafen gegen Klosterfelde ausgesprochen.

Ein Turnier mit klarer Spitze

Das Niederbarnimmasters endete mit einem verdienten Sieger. Die SG Union 1919 Klosterfelde blieb im gesamten Turnierverlauf dominant und bestätigte ihre Stellung auch im Finale. Die S-Arena in Bernau erlebte einen langen Hallenabend mit vielen Toren, klaren Entscheidungen und einer sportlichen Dramaturgie, die bis weit nach 23 Uhr anhielt.