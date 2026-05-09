Niederaula vor Schlüsselspiel – Aulatal spielt ohne Aufstiegsdruck

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Der 27. Spieltag der Gruppenliga Fulda bietet aus nordhessischer Sicht vor allem im Tabellenkeller Brisanz. Die SG Niederaula/Kerspenhausen muss bei der SG Sickels ein direktes Duell um den Klassenerhalt bestehen. Der ESV Hönebach und die SG Neuenstein sind bereits abgestiegen, wollen ihre Saison aber ordentlich zu Ende bringen. Die SG Aulatal empfängt den SV Großenlüder – sportlich weiter als Tabellenzweiter, nach dem erklärten Verzicht auf die Verbandsliga-Relegation aber unter veränderten Vorzeichen.

Verlieren verboten

Für die SG Niederaula/Kerspenhausen ist die Partie bei der SG Sickels das wichtigste nordhessische Spiel des Wochenendes. Niederaula steht mit 37 Punkten auf Rang elf, Sickels liegt mit 33 Zählern auf Platz 13 und damit auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Gewinnt die Mannschaft von Ernest Veapi, wäre ein direkter Abstieg praktisch kaum noch ein Thema. Bei einer Niederlage dagegen würde der Vorsprung auf Sickels auf einen Punkt schrumpfen – und aus dem ordentlichen Polster würde schnell wieder eine Zitterpartie. Die Formkurve spricht dennoch eher für Niederaula. Das 1:2 gegen Freiensteinau war die erste Niederlage nach zuvor sechs Spielen ohne Pleite. Gerade defensiv hat der Aufsteiger zuletzt Stabilität gewonnen: Nur sechs Gegentore in sieben Spielen sind in dieser Tabellenregion ein starkes Argument. In Sickels wird es allerdings weniger um feine spielerische Lösungen gehen als um Zweikampfhärte, Präsenz und Nervenstärke. Auf dem kleinen Platz dürfte die Partie eng, hektisch und intensiv werden.

Neue Vorzeichen

Morgen, 15:00 Uhr SG Aulatal SG Aulatal SV Großenlüder Großenlüder 15:00 PUSH

Die SG Aulatal steht weiter auf Rang zwei, doch die Bedeutung dieses Tabellenplatzes hat sich verändert. Der Verein hat erklärt, auf eine mögliche Relegation zur Verbandsliga zu verzichten. Damit geht es für die Mannschaft von Martin Friedrich sportlich weiterhin um einen starken Saisonabschluss, aber nicht mehr um den Sprung nach oben. Der Kampf um Platz zwei bleibt dadurch für die dahinterliegenden Teams Neuhof, Schlüchtern und Künzell besonders interessant. Gegen den SV Großenlüder ist Aulatal dennoch gefordert. Nach dem 1:1 bei Bad Soden II beträgt der Vorsprung auf Neuhof und Schlüchtern nur zwei Punkte. Großenlüder steht mit 36 Zählern im breiten Mittelfeld, ist aber keineswegs ein Gegner, gegen den man im Vorbeigehen gewinnt. Für Aulatal wird entscheidend sein, ob die Mannschaft trotz der veränderten Perspektive ihre Spannung hochhält und vor eigenem Publikum noch einmal die Qualität zeigt, die sie über weite Strecken der Saison ausgezeichnet hat.

Hohe Hürde

Morgen, 15:00 Uhr SV Neuhof SV Neuhof SG Neuenstein Neuenstein 15:00 PUSH

Die SG Neuenstein reist zum SV Neuhof und geht dort klar als Außenseiter in die Partie. Der Abstieg steht fest, die Mannschaft von Fabian Kallee spielt nur noch um einen ordentlichen Saisonabschluss. Zuletzt setzte es im direkten Duell mit Hönebach ein 0:2, davor hatte Neuenstein beim 2:2 gegen Schlüchtern aber immerhin gezeigt, dass sie auch nach dem feststehenden Abstieg nicht auseinanderfällt. Neuhof steht mit 42 Punkten auf Platz drei und zählt nach Aulatals Relegationsverzicht plötzlich zu den Teams, für die der Blick auf Platz zwei besonders interessant geworden ist. Die Gastgeber werden entsprechend motiviert sein. Für Neuenstein kann es nur darum gehen, kompakt zu stehen, die Partie möglichst lange offen zu halten und sich nicht früh aus dem Spiel nehmen zu lassen. Offensivstarke Gäste

Morgen, 16:00 Uhr ESV Hönebach ESV Hönebach TSV Künzell TSV Künzell 16:00 PUSH