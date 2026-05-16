Niederaula vor Pflichtaufgabe – vermiest Hönebach die Meisterfeier?

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Der 28. Spieltag der Gruppenliga Fulda führt die nordhessischen Teams in sehr unterschiedliche Rollen. Die SG Niederaula/Kerspenhausen steht beim bereits abgeschlagenen FSV Thalau nach dem schweren Rückschlag in Sickels unter Zugzwang. Die SG Aulatal will bei der FSG Vogelsberg ihre Position als Tabellenzweiter behaupten. Der ESV Hönebach reist trotz starker Form als Außenseiter zu Spitzenreiter Bronnzell, während die SG Neuenstein gegen Freiensteinau um einen würdigen Saisonendspurt kämpft.

Keine Ausreden erlaubt

Für die SG Niederaula/Kerspenhausen hat sich die Lage binnen einer Woche wieder deutlich verschärft. Nach dem 0:5 im direkten Duell bei der SG Sickels ist der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf einen Punkt geschmolzen. Zwar steht der Aufsteiger mit 37 Punkten weiterhin über dem Strich, doch aus der komfortablen Ausgangslage ist wieder eine echte Drucksituation geworden. Umso wichtiger ist nun das Auswärtsspiel beim FSV 1950 Thalau. Die Gastgeber stehen mit 17 Punkten auf Rang 15 und sind bereits deutlich abgeschlagen. Für Niederaula ist es damit eine Partie, in der kaum Ausreden zählen. Ein Sieg in Thalau würde den Druck vor den letzten beiden Spielen erheblich mindern. Ein erneuter Ausrutscher könnte dagegen den Abstiegskampf endgültig zur Nervenprobe machen.

Die Statistik spricht für Neuenstein

Die SG Neuenstein empfängt die SG Freiensteinau 1947 und steht nach dem feststehenden Abstieg weiter vor der schwierigen Aufgabe, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Das 0:6 in Neuhof war der nächste klare Rückschlag, auch wenn die Mannschaft in der ersten Halbzeit noch ordentlich dagegenhielt. Über die gesamte Spielzeit fehlte aber erneut die nötige Stabilität. Freiensteinau reist als Tabellenfünfter an und hat mit 42 Punkten noch Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Für Neuenstein kann es deshalb zunächst nur darum gehen, kompakter aufzutreten, die Partie länger offen zu halten und sich nicht früh aus der Ordnung bringen zu lassen. Gerade gegen einen spielstarken Gegner wird entscheidend sein, ob die Mannschaft von Fabian Kallee nach den jüngsten Rückschlägen noch einmal defensive Widerstandskraft entwickelt. Die letzten fünf Spiele der beiden Teams haben die Gastgeber allerdings nie verloren.

Größtmöglicher Härtetest

Morgen, 15:00 Uhr SG Bronnzell Bronnzell ESV Hönebach ESV Hönebach 15:00 PUSH

Der ESV Hönebach reist mit bemerkenswertem Rückenwind zum Spitzenreiter SG Bronnzell. Vier Siege in Folge, zuletzt das eindrucksvolle 5:2 gegen den TSV Künzell, haben dem bereits abgestiegenen ESV viel Respekt zurückgebracht. Besonders Marcel Katzmann ragte zuletzt mit einem Dreierpack heraus, doch insgesamt wirkt Hönebach in der Rückrunde wie eine völlig andere Mannschaft als noch im Herbst. Trotzdem ist die Aufgabe in Bronnzell die wohl schwerste der Liga. Der Tabellenführer steht bei 55 Punkten, hat die beste Ausgangsposition im Aufstiegsrennen und dürfte nach dem jüngsten Remis weiter konsequent Richtung Meisterschaft arbeiten wollen. Für Hönebach geht es daher nicht mehr um die große tabellarische Hoffnung, sondern um Haltung, Formbestätigung und den nächsten Beweis, dass die späte Serie kein Zufall ist. Sollte der ESV auch beim Spitzenreiter bestehen, wäre das ein weiteres starkes Signal in einer Saison, die sportlich zwar enttäuschend endet, aber zumindest mit Würde abgeschlossen wird. Drei Punkte im Visier

Morgen, 15:00 Uhr FSG Vogelsberg Vogelsberg SG Aulatal SG Aulatal 15:00 PUSH