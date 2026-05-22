Niederaula vor Pflichtaufgabe – Aulatal will Platz zwei behaupten

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der vorletzte Spieltag der Gruppenliga Fulda steht aus nordhessischer Sicht ganz im Zeichen der Entscheidung im Tabellenkeller. Die SG Niederaula/Kerspenhausen empfängt die bereits abgestiegene SG Neuenstein und darf sich im Kampf um den Klassenerhalt keinen Ausrutscher erlauben. Die SG Aulatal will gegen Elters/Eckweisbach/Schwarzbach Rang zwei verteidigen, während der ESV Hönebach seine starke Rückrunde gegen Bad Soden II fortsetzen möchte.

Morgen, 13:00 Uhr ESV Hönebach ESV Hönebach SG Bad Soden SG Bad Soden II 13:00 PUSH

Der ESV Hönebach hat den Abstieg zwar nicht verhindern können, doch die Rückrunde hat dem Team viel Respekt zurückgebracht. Zuletzt machte die Mannschaft von Olaf Gabriel dem Meister Bronnzell beim 0:1 das Leben schwer, davor feierte sie vier Siege in Serie, darunter ein deutliches 5:2 gegen den TSV Künzell. Gegen die SG Bad Soden II wartet nun ein Gegner aus dem oberen Mittelfeld. Die Gäste stehen mit 42 Punkten auf Rang sechs und haben mit 66 Treffern eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Hönebach wird also erneut defensiv gefordert sein. Gerade die jüngsten Auftritte haben aber gezeigt, dass der ESV längst nicht mehr wie ein abgeschlagener Absteiger auftritt. Vor eigenem Publikum geht es darum, diesen Eindruck zu bestätigen.

Keine Ausreden erlaubt

Für die SG Niederaula/Kerspenhausen ist die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen Neuenstein klar. Der Aufsteiger steht mit 38 Punkten nur einen Zähler vor der SG Sickels, die aktuell den ersten direkten Abstiegsplatz belegt. Nach fünf Spielen ohne Sieg und dem bitteren 2:2 in Thalau ist der Druck vor dem letzten Heimspiel der Saison entsprechend groß. Gleichzeitig ist die Aufgabe auf dem Papier machbar. Neuenstein steht mit 15 Punkten abgeschlagen am Tabellenende, ist bereits abgestiegen und hat schon 95 Gegentore kassiert. Niederaula muss allerdings mehrere Sperren verkraften, nachdem in Thalau gleich mehrere Feldverweise hinzukamen. Trotzdem zählt für die Mannschaft von Ernest Veapi nur ein Sieg, denn bei noch zwei ausstehenden Spielen könnte jeder liegen gelassene Punkt schwer wiegen. Besonders wichtig wird sein, wieder jene Stabilität zu finden, die Niederaula zwischenzeitlich ausgezeichnet hatte. Vor wenigen Wochen schien der Aufsteiger nach starken Ergebnissen beinahe aus der Gefahrenzone heraus, nun ist die Abstiegsfrage zurück. Gegen Neuenstein braucht es deshalb weniger Glanz als Konsequenz, Ruhe und Effizienz. Rang zwei in eigener Hand