Niederaula setzt ein Ausrufezeichen – Heimdebakel für Aulatal

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der ESV Hönebach setzte seine ordentliche Schlussphase mit einem 1:1 gegen die SG Bad Soden II fort. Die Gäste, die ohne ihren Spielertrainer Abdul Samed Ersöz auskommen mussten, erwischten die bessere erste Halbzeit und gingen durch Admir Ljutic verdient in Führung. Hönebach leistete sich zuvor einen individuellen Fehler, den Bad Sodens Torjäger konsequent ausnutzte. Auch danach hatten die Gäste die klareren Möglichkeiten, verpassten es aber, die Führung auszubauen. Kurz vor der Pause nutzte Kevin Kunze einen Foulelfmeter zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, ohne dass eine Mannschaft den entscheidenden Treffer erzielte. Für Bad Soden II reichte der Punkt zum Klassenerhalt. Hönebach bleibt trotz des feststehenden Abstiegs in der Rückrunde ein unbequemer Gegner und steht nun bei 27 Punkten. Die Mannschaft von Olaf Gabriel hat sich im Saisonfinale spürbar stabilisiert und sammelt weiter Argumente für einen versöhnlicheren Abschluss.

Die Rettung naht

Die SG Niederaula/Kerspenhausen hat im Abstiegskampf genau die Antwort gegeben, die nach den vergangenen Wochen nötig war. Nach fünf Spielen ohne Sieg gewann der Aufsteiger gegen die bereits abgestiegene SG Neuenstein mit 9:0 und schob sich mit nun 41 Punkten auf Rang zehn. Damit hat die Mannschaft von Ernest Veapi vor dem letzten Spieltag eine deutlich bessere Ausgangslage als noch vor wenigen Tagen. Ganz so schnell, wie es das Ergebnis vermuten lässt, wurde die Partie allerdings nicht entschieden. Neuenstein hielt zunächst lange dagegen, ehe Luis Veapi in der 31. Minute die Führung erzielte. Kurz vor der Pause legte Nikolai Shustikov das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen dann alle Dämme. Moritz Ickler traf doppelt, Janosch Most, Robin Sorg, erneut Veapi, Szymon Chomicz und Johann Beck schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für Niederaula war es ein Kantersieg zur rechten Zeit. Die Konkurrenz bleibt zwar dicht dahinter, doch mit 41 Punkten und dem deutlich verbesserten Torverhältnis hat der Aufsteiger die Rettung nun in eigener Hand. Für Neuenstein endete der Nachmittag dagegen bitter: Die SGN überschritt die Marke von 100 Gegentoren und bleibt am Tabellenende. Klare Angelegenheit