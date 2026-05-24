Niederaula setzt ein Ausrufezeichen – Heimdebakel für Aulatal

Der vorletzte Spieltag der Gruppenliga Fulda hat aus nordhessischer Sicht deutliche Ausschläge gebracht. Die SG Niederaula/Kerspenhausen nutzte ihre Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SG Neuenstein eindrucksvoll und verschaffte sich im Abstiegskampf eine hervorragende Ausgangslage. Die SG Aulatal erlebte dagegen gegen Elters/Eckweisbach/Schwarzbach einen gebrauchten Nachmittag, während der ESV Hönebach gegen Bad Soden II einen Punkt holte.
Punkt gesichert
Der ESV Hönebach setzte seine ordentliche Schlussphase mit einem 1:1 gegen die SG Bad Soden II fort. Die Gäste, die ohne ihren Spielertrainer Abdul Samed Ersöz auskommen mussten, erwischten die bessere erste Halbzeit und gingen durch Admir Ljutic verdient in Führung. Hönebach leistete sich zuvor einen individuellen Fehler, den Bad Sodens Torjäger konsequent ausnutzte. Auch danach hatten die Gäste die klareren Möglichkeiten, verpassten es aber, die Führung auszubauen. Kurz vor der Pause nutzte Kevin Kunze einen Foulelfmeter zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, ohne dass eine Mannschaft den entscheidenden Treffer erzielte. Für Bad Soden II reichte der Punkt zum Klassenerhalt. Hönebach bleibt trotz des feststehenden Abstiegs in der Rückrunde ein unbequemer Gegner und steht nun bei 27 Punkten. Die Mannschaft von Olaf Gabriel hat sich im Saisonfinale spürbar stabilisiert und sammelt weiter Argumente für einen versöhnlicheren Abschluss.
Die Rettung naht
Die SG Niederaula/Kerspenhausen hat im Abstiegskampf genau die Antwort gegeben, die nach den vergangenen Wochen nötig war. Nach fünf Spielen ohne Sieg gewann der Aufsteiger gegen die bereits abgestiegene SG Neuenstein mit 9:0 und schob sich mit nun 41 Punkten auf Rang zehn. Damit hat die Mannschaft von Ernest Veapi vor dem letzten Spieltag eine deutlich bessere Ausgangslage als noch vor wenigen Tagen. Ganz so schnell, wie es das Ergebnis vermuten lässt, wurde die Partie allerdings nicht entschieden. Neuenstein hielt zunächst lange dagegen, ehe Luis Veapi in der 31. Minute die Führung erzielte. Kurz vor der Pause legte Nikolai Shustikov das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen dann alle Dämme. Moritz Ickler traf doppelt, Janosch Most, Robin Sorg, erneut Veapi, Szymon Chomicz und Johann Beck schraubten das Ergebnis in die Höhe. Für Niederaula war es ein Kantersieg zur rechten Zeit. Die Konkurrenz bleibt zwar dicht dahinter, doch mit 41 Punkten und dem deutlich verbesserten Torverhältnis hat der Aufsteiger die Rettung nun in eigener Hand. Für Neuenstein endete der Nachmittag dagegen bitter: Die SGN überschritt die Marke von 100 Gegentoren und bleibt am Tabellenende.
Klare Angelegenheit
Die SG Aulatal hat zum Abschluss ihrer starken Saison einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen die SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach verlor der Tabellenzweite zuhause mit 0:5 und bot dabei eine enttäuschende Vorstellung. Die Gäste waren von Beginn an klarer, griffiger und zielstrebiger. Finn Birkenbach brachte Elters/Eckweisbach/Schwarzbach per Kopf in Führung, danach übernahm Jonas Jakob die Hauptrolle. Mit zwei Treffern vor der Pause sorgte er früh für klare Verhältnisse, nach dem Seitenwechsel legte er sein drittes Tor nach. Marcel Zehner setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt. Für Aulatal war es ein Heimdebakel, das trotz der weiterhin guten Tabellenposition hängen bleiben dürfte. Platz zwei bleibt zwar bestehen, doch der Vorsprung auf den SV Neuhof beträgt nur noch einen Punkt. Nach der bereits geklärten Meisterschaft Bronnzells und dem Aulataler Verzicht auf die Relegation geht es sportlich vor allem um einen sauberen Saisonabschluss – genau den verpasste die Mannschaft von Martin Friedrich an diesem Tag deutlich.