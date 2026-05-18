Niederaula im Kartenhagel – Hönebach bietet Paroli

Für die SG Niederaula/Kerspenhausen war das 2:2 beim FSV Thalau zu wenig. Der Aufsteiger steckt weiter im Kampf um den sicheren Klassenverbleib und hätte bei einem bereits abgeschlagenen Gegner dringend einen Sieg gebraucht. Stattdessen entwickelte sich eine wilde Partie mit vier Treffern, vier Platzverweisen und reichlich Hektik. Niederaula machte über weite Strecken das Spiel, musste aber ab der 35. Minute nach Rot gegen Fabian Wozniak in Unterzahl weiterspielen. Trotzdem brachte Nils Wenzel die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Thomas Weichlein per Foulelfmeter aus. Später sahen Fin Milius Storch und Linus Aha auf Thalauer Seite Gelb-Rot, sodass Niederaula sogar wieder personell im Vorteil war. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Wenzel traf erneut und brachte die SGNK vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch in der neunten Minute der Nachspielzeit verwandelte Weichlein einen weiteren Foulelfmeter zum 2:2. Kurz darauf sah auch Max Schäfer noch Gelb-Rot. Für Thalau war es ein Punkt der Moral, für Niederaula einer, der sich wie eine Niederlage anfühlen dürfte. Der Vorsprung auf Sickels beträgt nur noch einen Punkt.