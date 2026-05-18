Niederaula im Kartenhagel – Hönebach bietet Paroli

Der 28. Spieltag der Gruppenliga Fulda brachte für die nordhessischen Teams große Gegensätze. Die SG Aulatal gewann spät bei der FSG Vogelsberg und festigte Platz zwei. Der ESV Hönebach machte Spitzenreiter Bronnzell das Leben schwer, konnte die Meisterfeier aber nicht verhindern. Für die SG Niederaula/Kerspenhausen wurde ein wildes Unentschieden in Thalau dagegen zum Rückschlag im Abstiegskampf. Die bereits abgestiegene SG Neuenstein musste gegen Freiensteinau die nächste klare Niederlage hinnehmen.
Zwei wichtige Punkte verloren
Für die SG Niederaula/Kerspenhausen war das 2:2 beim FSV Thalau zu wenig. Der Aufsteiger steckt weiter im Kampf um den sicheren Klassenverbleib und hätte bei einem bereits abgeschlagenen Gegner dringend einen Sieg gebraucht. Stattdessen entwickelte sich eine wilde Partie mit vier Treffern, vier Platzverweisen und reichlich Hektik. Niederaula machte über weite Strecken das Spiel, musste aber ab der 35. Minute nach Rot gegen Fabian Wozniak in Unterzahl weiterspielen. Trotzdem brachte Nils Wenzel die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Thomas Weichlein per Foulelfmeter aus. Später sahen Fin Milius Storch und Linus Aha auf Thalauer Seite Gelb-Rot, sodass Niederaula sogar wieder personell im Vorteil war. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Wenzel traf erneut und brachte die SGNK vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch in der neunten Minute der Nachspielzeit verwandelte Weichlein einen weiteren Foulelfmeter zum 2:2. Kurz darauf sah auch Max Schäfer noch Gelb-Rot. Für Thalau war es ein Punkt der Moral, für Niederaula einer, der sich wie eine Niederlage anfühlen dürfte. Der Vorsprung auf Sickels beträgt nur noch einen Punkt.
Deutlich geschlagen
Die SG Neuenstein hatte gegen die SG Freiensteinau 1947 nur in der Anfangsphase Zugriff. Nach dem frühen Rückstand durch Yannik Schell glich Daniel Schwarz per Foulelfmeter zwar schnell aus, doch danach übernahmen die Gäste immer deutlicher die Kontrolle. Niklas Johannes Müller und erneut Schell sorgten noch vor der Pause für das 3:1. Nach dem Seitenwechsel spielte Freiensteinau fast nur noch in Richtung Neuensteiner Tor und erhöhte durch Mika Thomae, Elias Schneider und Sebastian Krieg auf 6:1. Für die Mannschaft von Fabian Kallee war es die nächste klare Niederlage in einer ohnehin längst entschiedenen Saison.
Stark dagegengehalten
Der ESV Hönebach konnte die Meisterparty der SG Bronnzell nicht verhindern, verkaufte sich beim 0:1 beim Tabellenführer aber teuer. Die Gastgeber waren optisch überlegen, doch Hönebach stand kompakt, hielt gut dagegen und zwang Bronnzell zu einem geduldigen Auftritt. Den entscheidenden Moment lieferte Marek Weber nach 25 Minuten. Nach einer Ecke von Jan-Niklas Jordan stand der Torjäger am kurzen Pfosten richtig und traf zum 1:0. Danach blieb Bronnzell zwar feldüberlegen, doch große Chancen waren selten. Niklas Schneider hatte noch eine klare Möglichkeit, ansonsten hielt Hönebach die Partie offen. In der Schlussphase warf der ESV noch einmal alles nach vorne, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. So feierte Bronnzell nach dem Abpfiff die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg. Für Hönebach blieb trotz Niederlage die Erkenntnis, einem Spitzenteam über 90 Minuten Paroli geboten zu haben.
Spät gewonnen
Die SG Aulatal hat ihre Auswärtsaufgabe bei der FSG Vogelsberg mit 2:1 gelöst – wenn auch mit mehr Mühe, als es ihr lieb gewesen sein dürfte. Kilian Krapp brachte die Mannschaft von Martin Friedrich im ersten Durchgang in Führung, als Aulatal die etwas bessere Mannschaft war und die Partie weitgehend kontrollierte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Vogelsberg erhöhte den Druck deutlich und arbeitete sich immer näher an den Ausgleich heran. Der fiel kurz vor Schluss durch Patrick Schaaf und war zu diesem Zeitpunkt verdient. Doch Aulatal antwortete spät: Luca Eckhardt traf in der 88. Minute zum 2:1 und sicherte der SGA damit doch noch den Auswärtssieg.